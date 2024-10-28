https://ria.ru/20241028/peskov-1980477092.html

Москва отвергает обвинения во вмешательстве в выборы Грузии, заявил Песков

Москва отвергает обвинения во вмешательстве в выборы Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 28.10.2024

Москва отвергает обвинения во вмешательстве в выборы Грузии, заявил Песков

Вмешательства России в парламентские выборы в Грузии не было, подобные обвинения голословны, Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:27

2024-10-28T12:27

2024-10-28T12:27

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дмитрий песков

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обсе

грузинская мечта - демократическая грузия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вмешательства России в парламентские выборы в Грузии не было, подобные обвинения голословны, Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам в понедельник в центре Тбилиси."Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они, знаете, они уже для многих стран носят стандартный характер: чуть что - сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было, и обвинение носит абсолютно голословный характер, голословный. Мы решительно отвергаем эти обвинения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают высказывания Зурабишвили о якобы вмешательстве в выборы со стороны России.ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html

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в мире, грузия, дмитрий песков, россия, москва, саломе зурабишвили, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия