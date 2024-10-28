Рейтинг@Mail.ru
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 28.10.2024 (обновлено: 12:25 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/peskov-1980476340.html
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.10.2024
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле
Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:23
2024-10-28T12:25
грузия
россия
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501447_0:61:3161:1839_1920x0_80_0_0_9d5b49d41ad01e8b36de832b990b0ffd.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход этого голосования пробовали огромное количество сил из европейских стран. Этого никто даже не скрывал. Это были публичные заявления, в отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, что думают в Кремле о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выходить на акции протеста после парламентских выборов в стране.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html
грузия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501447_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cfe30918b87c9f682a55af281706d16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, москва, дмитрий песков
Грузия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле

Песков: Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход этого голосования пробовали огромное количество сил из европейских стран. Этого никто даже не скрывал. Это были публичные заявления, в отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, что думают в Кремле о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выходить на акции протеста после парламентских выборов в стране.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Парламент Грузии заявил о подготовке президента и оппозиции к госперевороту
Вчера, 11:10
 
ГрузияРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала