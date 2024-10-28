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Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.10.2024
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле
Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:23
2024-10-28T12:23
2024-10-28T12:25
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дмитрий песков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход этого голосования пробовали огромное количество сил из европейских стран. Этого никто даже не скрывал. Это были публичные заявления, в отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, что думают в Кремле о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выходить на акции протеста после парламентских выборов в стране.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980460624.html
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грузия, россия, москва, дмитрий песков
Грузия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Россия не собирается вмешиваться в дела Грузии, заявили в Кремле
Песков: Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается