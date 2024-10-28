https://ria.ru/20241028/peskov-1980476030.html
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Гутерреша
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Гутерреша - РИА Новости, 28.10.2024
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Гутерреша
Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече в рамках саммита БРИКС в Казани обменялись мнениями по самым разным вопросам, заявил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:21
2024-10-28T12:21
2024-10-28T12:24
владимир путин
в мире
россия
антониу гутерреш
дмитрий песков
саммит брикс в казани в 2024 году
оон
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече в рамках саммита БРИКС в Казани обменялись мнениями по самым разным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там, естественно, был обмен мнениями по самым разным вопросам", - сказал Песков.Гутерреш приехал в Россию впервые с 2022 года.Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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владимир путин, в мире, россия, антониу гутерреш, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году, оон
Владимир Путин, В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, ООН
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Гутерреша
Песков: Путин и генсек ООН в Казани обменялись мнениями по самым разным вопросам