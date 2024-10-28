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Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/pentagon-1980602597.html
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев получил от украинских властей персональный брифинг относительно планов ВСУ в Курской области,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:21
2024-10-28T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
владимир путин
ллойд остин
валерий герасимов
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев получил от украинских властей персональный брифинг относительно планов ВСУ в Курской области, заявила в понедельник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курска (Курской области - ред.)", - сообщила она журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980039324.html
https://ria.ru/20241023/ostin-1979690885.html
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в мире, курская область, россия, сша, владимир путин, ллойд остин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Владимир Путин, Ллойд Остин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области

Пентагон: Остин получил от Киева брифинг по планам ВСУ в Курской области

© AP Photo / Kevin WolfЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев получил от украинских властей персональный брифинг относительно планов ВСУ в Курской области, заявила в понедельник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курска (Курской области - ред.)", - сообщила она журналистам.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШАВладимир ПутинЛлойд ОстинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
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