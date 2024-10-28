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Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании - РИА Новости, 28.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:42 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/pasler-1980519765.html
Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании
Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании - РИА Новости, 28.10.2024
Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании
В этом году в Оренбургской области собрали свыше 4 миллионов тонн зерновых, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:42
2024-10-28T15:42
оренбургская область
денис паслер
саракташский район
грачевский район
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В этом году в Оренбургской области собрали свыше 4 миллионов тонн зерновых, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Наши аграрии завершают сельскохозяйственный год с отличными результатами. Оренбуржцы намолотили более 4 миллионов тонн зерновых", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что средняя урожайность составила 15,7 центнера на гектар. "Хочу отметить лидеров по намолоту. Это Курманаевский район – 217,5 тысячи тонн, Адамовский – 212 тысяч тонн, Кваркенский – 200,1 тысячи тонн. По урожайности в числе лучших Грачевский район – 26,3 центнера на гектар, Курманаевский район – 26,1 центнера на гектар, Бузулукский – 25,2 центнера на гектар", - написал губернатор. И отметил, что работы в полях еще не завершены, идет уборка кукурузы – намолочено уже 110,1 тысячи тонн. "В любом деле главное – люди, но в сельском хозяйстве, в работе на земле – особенно. Отдельное спасибо за труд лучшим комбайнерам области. Булат Вагапов, комбайнер СПК колхоз "Красногорский" Саракташского района, с начала уборочной кампании намолотил 59 400 центнеров. Виктор Маас из ООО "Красногвардейская МТС" Красногвардейского района намолотил 59 150 центнеров. Сергей Верховцев из ООО "Колганское" Александровского района убрал 53 210 центнеров", - написал глава региона. Кроме того, Паслер поздравил всех работников АПК с отличными результатами.
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саракташский район
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денис паслер, саракташский район, грачевский район
Оренбургская область, Денис Паслер, Саракташский район, Грачевский район

Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДенис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В этом году в Оренбургской области собрали свыше 4 миллионов тонн зерновых, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Наши аграрии завершают сельскохозяйственный год с отличными результатами. Оренбуржцы намолотили более 4 миллионов тонн зерновых", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он добавил, что средняя урожайность составила 15,7 центнера на гектар.
"Хочу отметить лидеров по намолоту. Это Курманаевский район – 217,5 тысячи тонн, Адамовский – 212 тысяч тонн, Кваркенский – 200,1 тысячи тонн. По урожайности в числе лучших Грачевский район – 26,3 центнера на гектар, Курманаевский район – 26,1 центнера на гектар, Бузулукский – 25,2 центнера на гектар", - написал губернатор.
И отметил, что работы в полях еще не завершены, идет уборка кукурузы – намолочено уже 110,1 тысячи тонн.
"В любом деле главное – люди, но в сельском хозяйстве, в работе на земле – особенно. Отдельное спасибо за труд лучшим комбайнерам области. Булат Вагапов, комбайнер СПК колхоз "Красногорский" Саракташского района, с начала уборочной кампании намолотил 59 400 центнеров. Виктор Маас из ООО "Красногвардейская МТС" Красногвардейского района намолотил 59 150 центнеров. Сергей Верховцев из ООО "Колганское" Александровского района убрал 53 210 центнеров", - написал глава региона.
Кроме того, Паслер поздравил всех работников АПК с отличными результатами.
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Оренбургская областьДенис ПаслерСаракташский районГрачевский район
 
 
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