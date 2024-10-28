https://ria.ru/20241028/pasler-1980519765.html

Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании

Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании - РИА Новости, 28.10.2024

Паслер назвал отличными результаты сельскохозяйственной кампании

В этом году в Оренбургской области собрали свыше 4 миллионов тонн зерновых, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:42

2024-10-28T15:42

2024-10-28T15:42

оренбургская область

денис паслер

саракташский район

грачевский район

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В этом году в Оренбургской области собрали свыше 4 миллионов тонн зерновых, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Наши аграрии завершают сельскохозяйственный год с отличными результатами. Оренбуржцы намолотили более 4 миллионов тонн зерновых", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он добавил, что средняя урожайность составила 15,7 центнера на гектар. "Хочу отметить лидеров по намолоту. Это Курманаевский район – 217,5 тысячи тонн, Адамовский – 212 тысяч тонн, Кваркенский – 200,1 тысячи тонн. По урожайности в числе лучших Грачевский район – 26,3 центнера на гектар, Курманаевский район – 26,1 центнера на гектар, Бузулукский – 25,2 центнера на гектар", - написал губернатор. И отметил, что работы в полях еще не завершены, идет уборка кукурузы – намолочено уже 110,1 тысячи тонн. "В любом деле главное – люди, но в сельском хозяйстве, в работе на земле – особенно. Отдельное спасибо за труд лучшим комбайнерам области. Булат Вагапов, комбайнер СПК колхоз "Красногорский" Саракташского района, с начала уборочной кампании намолотил 59 400 центнеров. Виктор Маас из ООО "Красногвардейская МТС" Красногвардейского района намолотил 59 150 центнеров. Сергей Верховцев из ООО "Колганское" Александровского района убрал 53 210 центнеров", - написал глава региона. Кроме того, Паслер поздравил всех работников АПК с отличными результатами.

https://ria.ru/20241025/turpotok-1980073533.html

саракташский район

грачевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, саракташский район, грачевский район