https://ria.ru/20241028/otets-1980426747.html

США не способны строить, а могут только мешать другим, заявил отец Ассанжа

США не способны строить, а могут только мешать другим, заявил отец Ассанжа - РИА Новости, 28.10.2024

США не способны строить, а могут только мешать другим, заявил отец Ассанжа

США больше не могут строить что-то сами, они способны только мешать другим нациям, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T06:46

2024-10-28T06:46

2024-10-28T06:53

в мире

сша

джулиан ассанж

wikileaks

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ДЖАКАРТА, 28 окт - РИА Новости. США больше не могут строить что-то сами, они способны только мешать другим нациям, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение - его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности. Я не ожидаю, что будет по-другому. Может быть, новый президент сможет реформировать это место, но я думаю, что это гигантская, чудовищная задача", - прокомментировал Шиптон свои ожидания от грядущих выборов президента США. Активистов добавил, что после урагана "Катрина" для него стало очевидным, что "Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе". "А что касается империи и осуществления власти в империи, то они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации - с помощью желтых, цветных революций и прочего", - добавил Шиптон.

https://ria.ru/20241028/assanzh-1980424554.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979603282.html

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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks