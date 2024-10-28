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Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ с победой на выборах - РИА Новости, 28.10.2024
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19:14 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/orban-1980572492.html
Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ с победой на выборах
Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ с победой на выборах - РИА Новости, 28.10.2024
Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ с победой на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ и ее лидера Бойко Борисова с победой на парламентских выборах и заявил, что Будапешт... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:14
2024-10-28T19:14
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ и ее лидера Бойко Борисова с победой на парламентских выборах и заявил, что Будапешт продолжит поддерживать Софию в присоединении к Шенгенской зоне. Ранее на досрочных парламентских выборах в Болгарии победила правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") с 26,42%. Зафиксированные результаты принципиально не отличаются от итогов июньских выборов в Народное собрание 50-го созыва, депутаты которого не сумели договориться о формировании правительства, после чего парламент был распущен. Состоявшиеся 27 октября досрочные выборы стали в Болгарии седьмыми за 3,5 года. "Поздравляем Бойко Борисова и ГЕРБ с победой на последних выборах в Болгарии. Болгария готова сделать последний шаг для присоединения к Шенгенской зоне. Венгрия продолжит поддерживать правительство и народ Болгарии в этом начинании", - написал Орбан в соцсети Х. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Для определения даты отмены контроля на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией необходимо новое решение Совета ЕС. Это решение должно быть принято единогласно. Ранее прием Болгарии в Шенгенскую зону блокировали Нидерланды и Австрия. Нидерланды указывали на недостаточную борьбу болгарских властей с коррупцией, Австрия была недовольна их неспособностью противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Ранее сообщалось, что дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства. Болгария и Румыния надеются, что отмена пограничного контроля в шенгене вступит в силу к концу года.
https://ria.ru/20240930/orban-1975394149.html
https://ria.ru/20241026/orban-1980291332.html
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в мире, болгария, румыния, венгрия, виктор орбан, бойко борисов, софия (королева испании), евросоюз, шенгенская зона
В мире, Болгария, Румыния, Венгрия, Виктор Орбан, Бойко Борисов, София (королева Испании), Евросоюз, Шенгенская зона
Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ с победой на выборах

Орбан: Венгрия продолжит поддерживать Болгарию в присоединении к Шенгенской зоне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ и ее лидера Бойко Борисова с победой на парламентских выборах и заявил, что Будапешт продолжит поддерживать Софию в присоединении к Шенгенской зоне.
Ранее на досрочных парламентских выборах в Болгарии победила правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") с 26,42%. Зафиксированные результаты принципиально не отличаются от итогов июньских выборов в Народное собрание 50-го созыва, депутаты которого не сумели договориться о формировании правительства, после чего парламент был распущен. Состоявшиеся 27 октября досрочные выборы стали в Болгарии седьмыми за 3,5 года.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Орбан поздравил "Австрийскую партию свободы" с победой на выборах
30 сентября, 00:26
"Поздравляем Бойко Борисова и ГЕРБ с победой на последних выборах в Болгарии. Болгария готова сделать последний шаг для присоединения к Шенгенской зоне. Венгрия продолжит поддерживать правительство и народ Болгарии в этом начинании", - написал Орбан в соцсети Х.
Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Для определения даты отмены контроля на внутренних сухопутных границах с Болгарией и Румынией необходимо новое решение Совета ЕС.
Это решение должно быть принято единогласно. Ранее прием Болгарии в Шенгенскую зону блокировали Нидерланды и Австрия. Нидерланды указывали на недостаточную борьбу болгарских властей с коррупцией, Австрия была недовольна их неспособностью противодействовать нелегальной миграции через свою территорию.
Ранее сообщалось, что дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
Болгария и Румыния надеются, что отмена пограничного контроля в шенгене вступит в силу к концу года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой до объявления итогов выборов
26 октября, 20:17
 
В миреБолгарияРумынияВенгрияВиктор ОрбанБойко БорисовСофия (королева Испании)ЕвросоюзШенгенская зона
 
 
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