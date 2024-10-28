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Орбан заявил, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от ЕС - РИА Новости, 28.10.2024
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19:09 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/orban-1980571130.html
Орбан заявил, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от ЕС
Орбан заявил, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от ЕС - РИА Новости, 28.10.2024
Орбан заявил, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с двухдневным визитом в Тбилиси, заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:09
2024-10-28T19:09
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саломе зурабишвили
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с двухдневным визитом в Тбилиси, заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС. "Официальный визит в Грузию после выборов. Грузия - консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных поучений им нужна наша поддержка на их европейском пути", - написал Орбан в соцсети Х, разместив фотографию из аэропорта Тбилиси, где его встречал первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили. Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, тбилиси, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе
В мире, Грузия, Тбилиси, Венгрия, Виктор Орбан, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ
Орбан заявил, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от ЕС

Орбан в Тбилиси заявил, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от ЕС

© Фото : @PM_ViktorOrbanВиктор Орбан во время визита в Тбилиси
Виктор Орбан во время визита в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : @PM_ViktorOrban
Виктор Орбан во время визита в Тбилиси
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с двухдневным визитом в Тбилиси, заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС.
«
"Официальный визит в Грузию после выборов. Грузия - консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных поучений им нужна наша поддержка на их европейском пути", - написал Орбан в соцсети Х, разместив фотографию из аэропорта Тбилиси, где его встречал первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили.
Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Венгрии объяснили, зачем выборы в Грузии пытаются представить нечестными
Вчера, 11:07
 
В миреГрузияТбилисиВенгрияВиктор ОрбанИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕ
 
 
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