https://ria.ru/20241028/omsk-1980506644.html
В Омске студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю
В Омске студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю - РИА Новости, 28.10.2024
В Омске студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю
Студент Омского государственного университета имени Достоевского (ОмГУ) распылил в лицо преподавателю струю из перцового баллончика, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:35
2024-10-28T14:35
2024-10-28T14:35
происшествия
омская область
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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Студент Омского государственного университета имени Достоевского (ОмГУ) распылил в лицо преподавателю струю из перцового баллончика, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. "Сегодня около 15.30 к участковому уполномоченному полиции обратился работник службы охраны Омского государственного университета и сообщил, что один из студентов в учебном корпусе на проспекте Мира распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Учащийся убежал, а педагога забрала бригада скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия. Пресс-центр ОмГУ сообщил в свою очередь, что "студент факультета истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена распылил в лицо преподавателя перцовый баллончик". Педагогу оказана медпомощь, сейчас он находится на рабочем месте. "Руководство факультета, университета разбираются в обстоятельствах произошедшего. О каких-либо конфликтах между преподавателем и студентом информации ранее не поступало, проблем во взаимоотношениях замечено не было, к поведению студента замечаний и нареканий также не было", - отмечается в релизе. Региональная прокуратура сообщила о проверке по инциденту и о том, что выяснит, соблюдался ли порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации в университете, правомерность действий преподавателя.
https://ria.ru/20241016/shkola-1978279718.html
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омске студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю
МВД: в Омске студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю
ОМСК, 28 окт - РИА Новости.
Студент Омского государственного университета имени Достоевского (ОмГУ) распылил в лицо преподавателю струю из перцового баллончика, рассказали в пресс-службе регионального УМВД
.
"Сегодня около 15.30 к участковому уполномоченному полиции обратился работник службы охраны Омского государственного университета и сообщил, что один из студентов в учебном корпусе на проспекте Мира распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Учащийся убежал, а педагога забрала бригада скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области
.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия.
Пресс-центр ОмГУ сообщил в свою очередь, что "студент факультета истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена распылил в лицо преподавателя перцовый баллончик". Педагогу оказана медпомощь, сейчас он находится на рабочем месте.
"Руководство факультета, университета разбираются в обстоятельствах произошедшего. О каких-либо конфликтах между преподавателем и студентом информации ранее не поступало, проблем во взаимоотношениях замечено не было, к поведению студента замечаний и нареканий также не было", - отмечается в релизе.
Региональная прокуратура сообщила о проверке по инциденту и о том, что выяснит, соблюдался ли порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации в университете, правомерность действий преподавателя.