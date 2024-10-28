Рейтинг@Mail.ru
Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ognivo-1980415386.html
Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России
Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 28.10.2024
Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России
Кинопремьера недели - семейный приключенческий фильм "Огниво" возглавил кинопрокат, заработав 275 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T00:26
2024-10-28T00:26
россия
белоруссия
деми мур (деметрия гайнс)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/95/1508009512_0:18:1500:862_1920x0_80_0_0_a4a69e301db25ec6098e9fc3918e13a9.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кинопремьера недели - семейный приключенческий фильм "Огниво" возглавил кинопрокат, заработав 275 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии оказалась еще одна премьера - "Веном: Последний танец": сборы составили 177,8 миллиона рублей. Музыкальный байопик "Руки Вверх!" занял третью строчку, заработав 135 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли. Сборы составили 56,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров "Ужасающий 3", собравший 53,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241015/filmy-1978159488.html
https://ria.ru/20241001/teatr-1975770506.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/95/1508009512_166:0:1495:997_1920x0_80_0_0_db0dcf1ae5b890669f50c3515bb16e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, деми мур (деметрия гайнс), снг
Россия, Белоруссия, Деми Мур (Деметрия Гайнс), СНГ
Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России

Cемейный фильм "Огниво" возглавил кинопрокат, заработав 275 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья ПиталевЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кинопремьера недели - семейный приключенческий фильм "Огниво" возглавил кинопрокат, заработав 275 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии оказалась еще одна премьера - "Веном: Последний танец": сборы составили 177,8 миллиона рублей.
Пара смеётся - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Топ-20 российских фильмов 2024 года: кино, которое стоит смотреть
15 октября, 17:43
Музыкальный байопик "Руки Вверх!" занял третью строчку, заработав 135 миллиона рублей.
На четвертом месте оказалась "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли. Сборы составили 56,3 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров "Ужасающий 3", собравший 53,7 миллиона рублей.
Актеры Марина Неёлова, Алена Бабенко и Владимир Суворов (слева направо в центре) во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Звезды сцены и кино на сборе коллективов "Современника" и Театра Табакова
1 октября, 17:18
 
РоссияБелоруссияДеми Мур (Деметрия Гайнс)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала