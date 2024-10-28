https://ria.ru/20241028/ognivo-1980415386.html

Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России

Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 28.10.2024

Сказка "Огниво" возглавила кинопрокат в России

Кинопремьера недели - семейный приключенческий фильм "Огниво" возглавил кинопрокат, заработав 275 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:26

2024-10-28T00:26

2024-10-28T00:26

россия

белоруссия

деми мур (деметрия гайнс)

снг

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кинопремьера недели - семейный приключенческий фильм "Огниво" возглавил кинопрокат, заработав 275 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии оказалась еще одна премьера - "Веном: Последний танец": сборы составили 177,8 миллиона рублей. Музыкальный байопик "Руки Вверх!" занял третью строчку, заработав 135 миллиона рублей. На четвертом месте оказалась "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли. Сборы составили 56,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров "Ужасающий 3", собравший 53,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241015/filmy-1978159488.html

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россия

белоруссия

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россия, белоруссия, деми мур (деметрия гайнс), снг