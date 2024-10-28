https://ria.ru/20241028/obyski-1980589316.html

СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии

СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии

Обыски проходят у руководителя Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко, сообщило в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:56

2024-10-28T20:56

2024-10-28T20:56

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обыски проходят у руководителя Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко, сообщило в понедельник украинское издание LVIV.MEDIA. Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. "У руководителя Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко правоохранители проводят обыски… По предварительной информации, обыски проводят в местах проживания и на рабочих местах должностных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте LVIV.MEDIA. По информации издания, Решота находится в тройке самых богатых глав медико-социальных экспертных комиссий на Украине, он возглавляет областной МСЭК 25 лет. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.

https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979417033.html

https://ria.ru/20241027/zelenskiy-1980389610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, хмельницкая область, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, андрей костин (банкир), верховная рада украины