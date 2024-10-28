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СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии - РИА Новости, 28.10.2024
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20:56 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/obyski-1980589316.html
СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии
СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии
Обыски проходят у руководителя Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко, сообщило в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:56
2024-10-28T20:56
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обыски проходят у руководителя Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко, сообщило в понедельник украинское издание LVIV.MEDIA. Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. "У руководителя Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко правоохранители проводят обыски… По предварительной информации, обыски проводят в местах проживания и на рабочих местах должностных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте LVIV.MEDIA. По информации издания, Решота находится в тройке самых богатых глав медико-социальных экспертных комиссий на Украине, он возглавляет областной МСЭК 25 лет. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979417033.html
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в мире, украина, хмельницкая область, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, андрей костин (банкир), верховная рада украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Андрей Костин (банкир), Верховная Рада Украины
СМИ сообщили об обысках у главы Львовской медико-экспертной комиссии

LVIV.MEDIA: у руководителя Львовской областной МСЭК Решоты проходят обыски

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Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обыски проходят у руководителя Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко, сообщило в понедельник украинское издание LVIV.MEDIA.
Владимир Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
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"У руководителя Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко правоохранители проводят обыски… По предварительной информации, обыски проводят в местах проживания и на рабочих местах должностных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте LVIV.MEDIA.
По информации издания, Решота находится в тройке самых богатых глав медико-социальных экспертных комиссий на Украине, он возглавляет областной МСЭК 25 лет.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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