"Молчать или уезжать": на Украине пожаловались на поляков
Украинская журналистка Бабакова: поляки запрещают интеграцию беженцев
© AP Photo / Andrew MedichiniУкраинцы во время демонстрации в Риме, Италия
© AP Photo / Andrew Medichini
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Поляки почти не позволяют украинским беженцам интегрироваться в общество и нередко относятся к ним с подозрением, пожаловалась украинская журналистка Алена Бабакова в интервью порталу New Voice.
"Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением", — приводит ее слова издание.
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По словам журналистки, несмотря на то, что внушительное количество украинок с детьми за 2,5 года стали полностью интегрировались в местные общины, их все равно воспринимают как гостей, которые "должны либо молчать, либо уезжать".
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"Если украинцы начинают что-то требовать за границей, то такое поведение считается неблагодарностью за все, что "Польша для них уже сделала"", — объяснила она.
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По данным Евростата в конце мая 2024 года общее количество украинских беженцев, получивших в Еросоюзе статус временной защиты, достигло 4,3 миллиона человек. Месяцем ранее такой статус имели 4,14 млн украинцев. В Польше на конец мая было зарегистрировано 953,3 тысячи человек, имеющих временную защиту (т.е. 22,4% от общего числа в Европейском Союзе).
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