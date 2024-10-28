https://ria.ru/20241028/neft-1980428922.html

Нефть дешевеет почти на 4,5%

Нефть дешевеет почти на 4,5% - РИА Новости, 28.10.2024

Нефть дешевеет почти на 4,5%

Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели, несмотря на атаку Израиля по военным объектам Ирана в ночь на субботу, свидетельствуют... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T07:55

2024-10-28T07:55

2024-10-28T07:55

экономика

цены на нефть

иран

израиль

китай

wti (нефть)

brent

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4e599a9b0c48a643ed01bac5d494f363.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели, несмотря на атаку Израиля по военным объектам Ирана в ночь на субботу, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.47 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,39%, до 72,32 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,57%, до 68,5 доллара. Ранее в ходе торгов цена нефти марки Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. "Ответные меры Израиля в субботу были восприняты как недостаточно убедительные и соразмерные. ... Макроэкономические реалии, связанные с Китаем, снова возьмут верх над ситуацией, связанной с Ближним Востоком, чтобы подтолкнуть нефтяные цены к снижению", - сообщил агентству Блумберг руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian).

https://ria.ru/20241026/sanktsii-1980283267.html

https://ria.ru/20241024/pakistan-1979712427.html

иран

израиль

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, иран, израиль, китай, wti (нефть), brent