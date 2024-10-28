https://ria.ru/20241028/neft-1980428922.html
Нефть дешевеет почти на 4,5%
Нефть дешевеет почти на 4,5% - РИА Новости, 28.10.2024
Нефть дешевеет почти на 4,5%
Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели, несмотря на атаку Израиля по военным объектам Ирана в ночь на субботу, свидетельствуют... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:55
2024-10-28T07:55
2024-10-28T07:55
экономика
цены на нефть
иран
израиль
китай
wti (нефть)
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4e599a9b0c48a643ed01bac5d494f363.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели, несмотря на атаку Израиля по военным объектам Ирана в ночь на субботу, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.47 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,39%, до 72,32 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,57%, до 68,5 доллара. Ранее в ходе торгов цена нефти марки Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. "Ответные меры Израиля в субботу были восприняты как недостаточно убедительные и соразмерные. ... Макроэкономические реалии, связанные с Китаем, снова возьмут верх над ситуацией, связанной с Ближним Востоком, чтобы подтолкнуть нефтяные цены к снижению", - сообщил агентству Блумберг руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian).
https://ria.ru/20241026/sanktsii-1980283267.html
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979712427.html
иран
израиль
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b2b67a6fbf9af1f19b8ae1875c244c78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, иран, израиль, китай, wti (нефть), brent
Экономика, Цены на нефть, Иран, Израиль, Китай, WTI (нефть), Brent
Нефть дешевеет почти на 4,5%
Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели