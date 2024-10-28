Рейтинг@Mail.ru
Нефть дешевеет почти на 4,5% - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/neft-1980428922.html
Нефть дешевеет почти на 4,5%
Нефть дешевеет почти на 4,5% - РИА Новости, 28.10.2024
Нефть дешевеет почти на 4,5%
Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели, несмотря на атаку Израиля по военным объектам Ирана в ночь на субботу, свидетельствуют... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:55
2024-10-28T07:55
экономика
цены на нефть
иран
израиль
китай
wti (нефть)
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4e599a9b0c48a643ed01bac5d494f363.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели, несмотря на атаку Израиля по военным объектам Ирана в ночь на субботу, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.47 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,39%, до 72,32 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,57%, до 68,5 доллара. Ранее в ходе торгов цена нефти марки Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. "Ответные меры Израиля в субботу были восприняты как недостаточно убедительные и соразмерные. ... Макроэкономические реалии, связанные с Китаем, снова возьмут верх над ситуацией, связанной с Ближним Востоком, чтобы подтолкнуть нефтяные цены к снижению", - сообщил агентству Блумберг руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian).
https://ria.ru/20241026/sanktsii-1980283267.html
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979712427.html
иран
израиль
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b2b67a6fbf9af1f19b8ae1875c244c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, иран, израиль, китай, wti (нефть), brent
Экономика, Цены на нефть, Иран, Израиль, Китай, WTI (нефть), Brent
Нефть дешевеет почти на 4,5%

Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5% с началом новой недели, несмотря на атаку Израиля по военным объектам Ирана в ночь на субботу, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.47 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,39%, до 72,32 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,57%, до 68,5 доллара. Ранее в ходе торгов цена нефти марки Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Страны G7 решили увеличить санкционное давление против российской нефти
26 октября, 19:08
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов.
Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
"Ответные меры Израиля в субботу были восприняты как недостаточно убедительные и соразмерные. ... Макроэкономические реалии, связанные с Китаем, снова возьмут верх над ситуацией, связанной с Ближним Востоком, чтобы подтолкнуть нефтяные цены к снижению", - сообщил агентству Блумберг руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингуириан (Harry Tchilinguirian).
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Пакистан планирует увеличить импорт нефти из России
24 октября, 06:19
 
ЭкономикаЦены на нефтьИранИзраильКитайWTI (нефть)Brent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала