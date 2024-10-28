https://ria.ru/20241028/nauka-1979783278.html

В России предложили новый способ извлечения золота из отходов

В России предложили новый способ извлечения золота из отходов - РИА Новости, 28.10.2024

В России предложили новый способ извлечения золота из отходов

Извлекать ценные металлы из отходов металлургической промышленности без попадания рудной пыли в атмосферу научились специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь". По... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:00

2024-10-28T03:00

2024-10-28T03:00

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сибирский федеральный университет

российские инновации

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Извлекать ценные металлы из отходов металлургической промышленности без попадания рудной пыли в атмосферу научились специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь". По словам специалистов, вторичная переработка руды по несколько измененной технологии позволит получить не только экономический эффект, но и улучшить экологическую ситуацию вблизи золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ). Как пояснили в проектном центре НОЦ, новые технологии уже испытаны на некоторых месторождениях Красноярского края.Возрастающий спрос на металлы сталкивается с истощением запасов высококачественных первичных руд, в результате чего промышленные корпорации вынуждены обращаться к новым способам извлечения нужных ископаемых из отходов, оставшихся после переработки руд с высоким содержанием железа, никеля, меди, серебра и золота, рассказали специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь"."В настоящее время на территории нашей страны накоплено около 100 миллиардов тонн различных отходов. Из общей массы отходов более 90 процентов приходится на отвалы горных пород и перерабатывающих производств, связанных с недропользованием. Эти отвалы занимают большие площади, которые растут, выводя из оборота сотни гектаров полезных лесных и сельскохозяйственных земель. При сухом складировании и ветре возможно пылеобразование с содержанием кварца, что провоцирует заболевания легких", — отметила доцент кафедры обогащения полезных ископаемых СФУ Наталья Алгебраистова.Отвалы переработанной руды образуются из пород, с которыми уже проведены наиболее энерго- и финасовозатратные операции, подчеркнула специалист. Однако целевые компоненты из такого материала извлечь сложнее, поскольку они находятся в форме других химических соединений.Специалистами НОЦ "Енисейская Сибирь" была проведена оценка содержания золота в хвостах ЗИФ."Сейчас промышленное содержание золота в руде — 2–4 грамма на тонну, в зависимости от региона и формы золота. Отвальные продукты золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ) находятся в хвостохранилищах несколько десятков лет, в них содержание золота может доходить до 3–5 г/т", — рассказала Алгебраистова.Специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" предложили способы извлечения драгоценного металла из хвостов ЗИФ на примере нескольких месторождений Красноярского края."На одном из опытных месторождений отходы копились около 30 лет. Мы выяснили, в каких формах там содержится золото и как его лучше извлечь. Разработали технологию получения флотоконцентрата для последующей переработки. Часть золота находится в подвижной форме, его можно извлечь недорого и безопасно. Для извлечения основных запасов золота из этого материала потребуется переукладка хвостохранилищ, которая является важнейшим процессом в уже существующем промышленном цикле", — рассказал профессор кафедры обогащения полезных ископаемых СФУ Виктор Брагин.Специалист подчеркнул, что переукладка дает возможность компактно разместить наработанные за четверть века отходы, рекультировать их и избежать создания нового хвостохранилища, сохранив "первозданный" вид ландшафта и уменьшить техногенное давление на экологию севера Красноярского края.Однако классические методы вскрытия первичной и вторичной руды и дальнейшей ее переработки предполагают использование агрессивных химических веществ. Поэтому в ближайших планах специалистов внедрение разработанных микробиологических способов извлечения золота."Цель нынешней работы — добиться более полного извлечения металлов из руды и получения концентрата с высоким содержанием в нем металлов. Чтобы селективно выделить из этого концентрата минералы золота и сурьмы, хотим использовать микробиологические приемы. Помогают природные штаммы бактерий, отобранные из хвостохранилищ. Они адаптированы к сибирским условиям, и применение таких бактерий намного безопаснее для окружающей среды, чем использование химических реагентов", — рассказала Наталья Алгебраистова.Деятельность НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь", проектный офис которого работает на базе Сибирского федерального университета, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.

https://ria.ru/20240215/nauka-1927373161.html

https://ri.ria.ru/20241021/nauka-1978684412.html

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наука, университетская наука, россия, красноярский край, ноц «енисейская сибирь», сибирский федеральный университет, российские инновации, технологическое лидерство