https://ria.ru/20241028/muftiy-1980595718.html
Муфтий Чечни осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области
Муфтий Чечни осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области - РИА Новости, 28.10.2024
Муфтий Чечни осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области
Советник главы Чечни, муфтий республики и председатель КЦМСК Салах Межиев назвал запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области нарушением положений... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:48
2024-10-28T21:48
2024-10-28T21:48
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россия
салах межиев
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ГРОЗНЫЙ, 28 окт - РИА Новости. Советник главы Чечни, муфтий республики и председатель КЦМСК Салах Межиев назвал запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области нарушением положений Конституции РФ. Министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации. "Мы считаем приказ о запрете хиджабов в образовательных организациях Владимирской области нарушением положений Конституции Российской Федерации. Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды", - публикует текст заявления муфтия Чечни пресс-служба Духовного управления мусульман республики. В своем заявлении Межиев выразил надежду, что запрет на ношение хиджаба во Владимирской области был возможен из-за "недостаточной проработки составителями документа", а не целенаправленными действиями против мусульман. Он подчеркнул, что важно понимать, что хиджаб является важным элементом исламской культуры и традиций, символизирующим уважение и благочестие. "Если люди, призывающие к запрету хиджабов, заботятся о национальной безопасности, им стоило бы взять пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам, которые вносят неоценимый вклад в отстаивание интересов России, защиту традиционных, религиозных, семейных и культурных ценностей, принимая участие в специальной военной операции", - говорится в тексте заявления.
https://ria.ru/20241009/kvadrobing-1977302381.html
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владимирская область, россия, салах межиев
Владимирская область, Россия, Салах Межиев
Муфтий Чечни осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области
Муфтий Чечни назвал запрет на ношение хиджаба в школах нарушением Конституции
ГРОЗНЫЙ, 28 окт - РИА Новости.
Советник главы Чечни, муфтий республики и председатель КЦМСК Салах Межиев назвал
запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области нарушением положений Конституции РФ.
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области
дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.
"Мы считаем приказ о запрете хиджабов в образовательных организациях Владимирской области нарушением положений Конституции Российской Федерации. Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды", - публикует текст заявления муфтия Чечни пресс-служба Духовного управления мусульман республики.
В своем заявлении Межиев выразил надежду, что запрет на ношение хиджаба во Владимирской области был возможен из-за "недостаточной проработки составителями документа", а не целенаправленными действиями против мусульман. Он подчеркнул, что важно понимать, что хиджаб является важным элементом исламской культуры и традиций, символизирующим уважение и благочестие.
"Если люди, призывающие к запрету хиджабов, заботятся о национальной безопасности, им стоило бы взять пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам, которые вносят неоценимый вклад в отстаивание интересов России, защиту традиционных, религиозных, семейных и культурных ценностей, принимая участие в специальной военной операции", - говорится в тексте заявления.