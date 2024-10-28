https://ria.ru/20241028/morales-1980591962.html

Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским из его машины

Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским из его машины - РИА Новости, 28.10.2024

Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским из его машины

МВД обвинило экс-главу Боливии Эво Моралеса в том, что из его машины стреляли по полицейским, подан иск в суд, следует из слов министра внутренних дел Эдуардо... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:04

2024-10-28T21:04

2024-10-28T21:04

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. МВД обвинило экс-главу Боливии Эво Моралеса в том, что из его машины стреляли по полицейским, подан иск в суд, следует из слов министра внутренних дел Эдуардо Дель Кастильо. Министр сообщил, что из-за случаев нападений наркоторговцев на полицейских, он поручил усилить контроль и выставить дополнительные патрули в департаменте Кочабамба, где находятся крупные лаборатории по производству кокаина. Накануне один из патрулей проводил рутинный контроль в тропической части департамента: останавливал машины, осматривал. "С 5 утра и до 6.30 утра были досмотрены 15 машин. Но проезжает шестнадцатая машина. Полиция просит ее снизить скорость, но вместо этого автомобиль набирает скорость и из него раздаются выстрелы по полицейским и их машинам... Этот автомобиль сбил одного из полицейских, тот упал, автомобиль попытался переехать его, но полицейский смог уклониться... Одна из машин правоохранителей начала преследовать автомобиль, из него снова раздались выстрелы. Полицейский вынужден был остановиться и запросить подмогу", - сообщил Дель Кастильо. "Лишь позже полиция благодаря публикациям в СМИ и в соцсетях смогла получить представление о том, что в этой машине находился Эво Моралес... Что скрывал Моралес в этой машине, что он не хотел, чтобы она была досмотрена?" - добавил министр. Он предложил Моралесу предоставить эту машину в распоряжение полиции, чтобы были проведены соответствующие анализы. "Моралес: никто не верит в устроенный вами театр, но вы ответите перед судом за покушение на убийство, полиция уже подала иск", - сказал Дель Кастильо. Ранее в воскресенье Моралес выложил в своих соцсетях ролик, на котором, по его словам, запечатлен момент попытки его задержания по распоряжению действующих властей. На видео слышны хлопки, на лобовом стекле машины, где находился Моралес, видны следы от пуль. Замглавы МВД Роберто Риос сообщил, что власти Боливии не выдавали ордер на арест экс-президента. Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой заявил Моралес.

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Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса 2024-10-28T21:04 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, боливия, кочабамба (город), эво моралес, луис арсе