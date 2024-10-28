https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980436238.html
Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России
Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России - РИА Новости, 28.10.2024
Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России
Неопределенность с украинским транзитом сужает поле для диалога "Газпрома" с "Молдовагазом", при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:10
2024-10-28T09:10
2024-10-28T09:10
экономика
молдавия
украина
россия
алексей гривач
газпром
молдовагаз
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Неопределенность с украинским транзитом сужает поле для диалога "Газпрома" с "Молдовагазом", при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет энергокризис, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Газпром" и "Молдовагаз", как писала в конце прошлой недели газета "Коммерсант", ведут переговоры о продолжении поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. В частности, обсуждалась возможность поставки 294 миллионов кубометров газа в Молдавию в первом квартале 2025 года. Еще 2 миллиарда кубометров газа предлагается поставить в Приднестровье в течение 2025 года, отмечала газета. "Полная неопределенность с украинским транзитом существенно сужает поле до содержательного диалога. Если транзит действительно прекратится, Молдавию этой зимой ждет энерегетический кризис, а возможно и социально-политический", – сказал Гривач. Нельзя исключать, что какие-то заходы с молдавской стороны есть, но сейчас там самый разгар выборов президента, через неделю второй тур и сейчас вряд ли могут быть достигнуты договоренности, которые были бы точно выполнены, добавил он. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
https://ria.ru/20241018/gaz-1978608210.html
https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html
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экономика, молдавия, украина, россия, алексей гривач, газпром, молдовагаз, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Молдавия, Украина, Россия, Алексей Гривач, Газпром, Молдовагаз, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России
Эксперт: при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет энергокризис
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Неопределенность с украинским транзитом сужает поле для диалога "Газпрома" с "Молдовагазом", при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет энергокризис, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Газпром" и "Молдовагаз", как писала в конце прошлой недели газета "Коммерсант", ведут переговоры о продолжении поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. В частности, обсуждалась возможность поставки 294 миллионов кубометров газа в Молдавию в первом квартале 2025 года. Еще 2 миллиарда кубометров газа предлагается поставить в Приднестровье в течение 2025 года, отмечала газета.
"Полная неопределенность с украинским транзитом существенно сужает поле до содержательного диалога. Если транзит действительно прекратится, Молдавию этой зимой ждет энерегетический кризис, а возможно и социально-политический", – сказал Гривач.
Нельзя исключать, что какие-то заходы с молдавской стороны есть, но сейчас там самый разгар выборов президента, через неделю второй тур и сейчас вряд ли могут быть достигнуты договоренности, которые были бы точно выполнены, добавил он.
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев
пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу
через Украину истекает в конце 2024 года. Киев
неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.