https://ria.ru/20241028/moldaviya-1980436238.html

Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России

Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России - РИА Новости, 28.10.2024

Эксперт рассказал, что ждет Молдавию при остановке транзита газа из России

Неопределенность с украинским транзитом сужает поле для диалога "Газпрома" с "Молдовагазом", при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:10

2024-10-28T09:10

2024-10-28T09:10

экономика

молдавия

украина

россия

алексей гривач

газпром

молдовагаз

фонд национальной энергетической безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Неопределенность с украинским транзитом сужает поле для диалога "Газпрома" с "Молдовагазом", при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет энергокризис, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Газпром" и "Молдовагаз", как писала в конце прошлой недели газета "Коммерсант", ведут переговоры о продолжении поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. В частности, обсуждалась возможность поставки 294 миллионов кубометров газа в Молдавию в первом квартале 2025 года. Еще 2 миллиарда кубометров газа предлагается поставить в Приднестровье в течение 2025 года, отмечала газета. "Полная неопределенность с украинским транзитом существенно сужает поле до содержательного диалога. Если транзит действительно прекратится, Молдавию этой зимой ждет энерегетический кризис, а возможно и социально-политический", – сказал Гривач. Нельзя исключать, что какие-то заходы с молдавской стороны есть, но сейчас там самый разгар выборов президента, через неделю второй тур и сейчас вряд ли могут быть достигнуты договоренности, которые были бы точно выполнены, добавил он. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://ria.ru/20241018/gaz-1978608210.html

https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, украина, россия, алексей гривач, газпром, молдовагаз, фонд национальной энергетической безопасности