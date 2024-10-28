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Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми - РИА Новости, 28.10.2024
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19:25 28.10.2024 (обновлено: 20:37 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/miting-1980574868.html
Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми
Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми - РИА Новости, 28.10.2024
Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми
Некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны с детьми, передает корреспондент... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:25
2024-10-28T20:37
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саломе зурабишвили
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны с детьми, передает корреспондент РИА Новости. Митинг начался вечером в понедельник. К нему ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга флаги Грузии, Евросоюза или Украины. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, украина, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Украина, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми

Участники оппозиционного митинга в Тбилиси пришли к зданию парламента с детьми

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeАкция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. 28 октября 2024
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. 28 октября 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны с детьми, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг начался вечером в понедельник. К нему ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга флаги Грузии, Евросоюза или Украины.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Президент Грузии на митинге у здания парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси
Вчера, 19:04
 
В миреГрузияУкраинаРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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