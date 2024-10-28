https://ria.ru/20241028/miting-1980574868.html

Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми

Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми - РИА Новости, 28.10.2024

Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми

Некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны с детьми, передает корреспондент... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:25

2024-10-28T19:25

2024-10-28T20:37

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны с детьми, передает корреспондент РИА Новости. Митинг начался вечером в понедельник. К нему ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга флаги Грузии, Евросоюза или Украины. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980569572.html

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в мире, грузия, украина, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024