Участники митинга против итогов выборов в Грузии пришли с детьми
Участники оппозиционного митинга в Тбилиси пришли к зданию парламента с детьми
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeАкция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. 28 октября 2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси. 28 октября 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны с детьми, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг начался вечером в понедельник. К нему ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга флаги Грузии, Евросоюза или Украины.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.