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Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке - РИА Новости, 28.10.2024
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17:58 28.10.2024 (обновлено: 18:01 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/minzdrav-1980552160.html
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке - РИА Новости, 28.10.2024
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке
Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:58
2024-10-28T18:01
общество
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые могут получать бесплатные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. По его словам, важно обеспечить насыщение российского рынка теми препаратами, которые будут использоваться уже в федеральных проектах нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", где фокус направлен на социально значимые заболевания. "Важно также обеспечить доступность лекарственных средств, чтобы со временем мы могли предоставить лекарственную помощь пациентам, ...как сегодня мы это делаем в федпроекте "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",- сказал Глаголев на конгрессе "Национальное здравоохранение". С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
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общество, россия
Общество, Россия
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке

Замглавы Минздрава Глаголев: необходимо обеспечить доступность на рынке лекарств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАптека
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые могут получать бесплатные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
По его словам, важно обеспечить насыщение российского рынка теми препаратами, которые будут использоваться уже в федеральных проектах нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", где фокус направлен на социально значимые заболевания.
"Важно также обеспечить доступность лекарственных средств, чтобы со временем мы могли предоставить лекарственную помощь пациентам, ...как сегодня мы это делаем в федпроекте "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",- сказал Глаголев на конгрессе "Национальное здравоохранение".
С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
18 апреля, 10:35
 
ОбществоРоссия
 
 
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