https://ria.ru/20241028/minzdrav-1980552160.html

Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке

Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке - РИА Новости, 28.10.2024

Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке

Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:58

2024-10-28T17:58

2024-10-28T18:01

общество

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые могут получать бесплатные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. По его словам, важно обеспечить насыщение российского рынка теми препаратами, которые будут использоваться уже в федеральных проектах нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", где фокус направлен на социально значимые заболевания. "Важно также обеспечить доступность лекарственных средств, чтобы со временем мы могли предоставить лекарственную помощь пациентам, ...как сегодня мы это делаем в федпроекте "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",- сказал Глаголев на конгрессе "Национальное здравоохранение". С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

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общество, россия