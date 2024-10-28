https://ria.ru/20241028/minzdrav-1980552160.html
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке - РИА Новости, 28.10.2024
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке
Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:58
2024-10-28T17:58
2024-10-28T18:01
общество
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые могут получать бесплатные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. По его словам, важно обеспечить насыщение российского рынка теми препаратами, которые будут использоваться уже в федеральных проектах нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", где фокус направлен на социально значимые заболевания. "Важно также обеспечить доступность лекарственных средств, чтобы со временем мы могли предоставить лекарственную помощь пациентам, ...как сегодня мы это делаем в федпроекте "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",- сказал Глаголев на конгрессе "Национальное здравоохранение". С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html
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общество, россия
Минздрав заявил о необходимости обеспечить доступность лекарств на рынке
Замглавы Минздрава Глаголев: необходимо обеспечить доступность на рынке лекарств
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Важно обеспечить доступность на российском рынке препаратов для лечения социально значимых заболеваний, чтобы в перспективе расширить перечень граждан, которые могут получать бесплатные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
По его словам, важно обеспечить насыщение российского рынка теми препаратами, которые будут использоваться уже в федеральных проектах нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", где фокус направлен на социально значимые заболевания.
"Важно также обеспечить доступность лекарственных средств, чтобы со временем мы могли предоставить лекарственную помощь пациентам, ...как сегодня мы это делаем в федпроекте "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",- сказал Глаголев на конгрессе "Национальное здравоохранение".
С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".