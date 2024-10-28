https://ria.ru/20241028/mintrud-1980514711.html

На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей

На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей - РИА Новости, 28.10.2024

На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей

Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:14

2024-10-28T15:14

2024-10-28T15:56

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

социальный навигатор

год семьи

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда.Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов."На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20241024/opros-1979777813.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы