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На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей - РИА Новости, 28.10.2024
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15:14 28.10.2024 (обновлено: 15:56 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/mintrud-1980514711.html
На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей
На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей - РИА Новости, 28.10.2024
На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей
Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:14
2024-10-28T15:56
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда.Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов."На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
На продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 триллиона рублей

Минтруд: на продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 трлн рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ОбществоСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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