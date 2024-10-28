https://ria.ru/20241028/minoborony-1980423957.html

В Курской области морпехи ТОФ без потерь разгромили опорный пункт ВСУ

В Курской области морпехи ТОФ без потерь разгромили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024

В Курской области морпехи ТОФ без потерь разгромили опорный пункт ВСУ

Бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск "Север" в ходе рейда уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T05:07

2024-10-28T05:07

2024-10-28T09:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск "Север" в ходе рейда уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в приграничье Курской области, сообщили в Минобороны России.Морпехи оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения боевиков и опорного пункта ВСУ. "Под непрерывным огнем противника экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое в нем. Успешно высадившийся десант зачистил опорный пункт. Огонь велся прямой наводкой из 125-миллиметровой пушки танка и из пулемета "Корд", установленного на МТ-ЛБ", — рассказали в ведомстве.После поражения объекта и уничтожения живой силы противника экипажи танка и МТ-ЛБ вернулись в тыловой район для пополнения боекомплекта."Работаем на МТ-ЛБ, пулемет у нас — "Корд" — страшное оружие, калибр 12,7, прицельная дальность — два километра. Мы используем его для прикрытия пехоты, во время высадки десанта и подавления огневых точек", — рассказал оператор-наводчик с позывным "Удалой".Благодаря оснащению танка минным тралом, который осуществлял подрыв заминированных участков местности, а также мужеству, героизму и профессионализму экипажей, потерь удалось избежать. Морские пехотинцы регулярно совершают подобные рейды и выбивают противника с занятых им позиций.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241028/vsu-1980416340.html

https://ria.ru/20241028/senovoz-1980422965.html

https://ria.ru/20241027/granitsa-1980384896.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии