https://ria.ru/20241028/melaniya-1980426318.html

Мелания Трамп внезапно шокировала толпу

Мелания Трамп внезапно шокировала толпу - РИА Новости, 28.10.2024

Мелания Трамп внезапно шокировала толпу

Появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа в Нью-Йорке шокировало публику, сообщает газета New York Post.Издание замечает, что бывшая первая леди РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T06:38

2024-10-28T06:38

2024-10-28T08:46

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа в Нью-Йорке шокировало публику, сообщает газета New York Post.Издание замечает, что бывшая первая леди США до этого момента ни разу не выступала в ходе нынешней предвыборной кампании Трампа, лишь изредка принимая участие в частных мероприятиях. Отмечается, что она даже не выступила с речью на митинге в Милуоки после покушения на ее мужа в Пенсильвании, ограничившись лишь заявлением.Появившись на публике в Нью-Йорке, Мелания Трамп выступила хедлайнером мероприятия. На фоне оваций и криков толпы она высказалась о снижении качества жизни в этом городе в последние годы. Также она заявила, что ее муж станет "следующим главнокомандующим", который вернет величие Нью-Йорку и всей стране."Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена", — заявил сам Дональд Трамп, который под "яростные аплодисменты и возгласы" вышел на сцену, обнял жену и поцеловал ее в щеку, пишет NYP.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html

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нью-йорк (город), меланья трамп, камала харрис, сша, милуоки, дональд трамп, в мире