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Мелания Трамп внезапно шокировала толпу - РИА Новости, 28.10.2024
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06:38 28.10.2024 (обновлено: 08:46 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/melaniya-1980426318.html
Мелания Трамп внезапно шокировала толпу
Мелания Трамп внезапно шокировала толпу - РИА Новости, 28.10.2024
Мелания Трамп внезапно шокировала толпу
Появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа в Нью-Йорке шокировало публику, сообщает газета New York Post.Издание замечает, что бывшая первая леди РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T06:38
2024-10-28T08:46
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа в Нью-Йорке шокировало публику, сообщает газета New York Post.Издание замечает, что бывшая первая леди США до этого момента ни разу не выступала в ходе нынешней предвыборной кампании Трампа, лишь изредка принимая участие в частных мероприятиях. Отмечается, что она даже не выступила с речью на митинге в Милуоки после покушения на ее мужа в Пенсильвании, ограничившись лишь заявлением.Появившись на публике в Нью-Йорке, Мелания Трамп выступила хедлайнером мероприятия. На фоне оваций и криков толпы она высказалась о снижении качества жизни в этом городе в последние годы. Также она заявила, что ее муж станет "следующим главнокомандующим", который вернет величие Нью-Йорку и всей стране."Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена", — заявил сам Дональд Трамп, который под "яростные аплодисменты и возгласы" вышел на сцену, обнял жену и поцеловал ее в щеку, пишет NYP.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html
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нью-йорк (город), меланья трамп, камала харрис, сша, милуоки, дональд трамп, в мире
Нью-Йорк (город), Меланья Трамп, Камала Харрис, США, Милуоки, Дональд Трамп, В мире
Мелания Трамп внезапно шокировала толпу

NYP: Мелания Трамп своим появлением шокировала толпу на митинге мужа

© AP Photo / Evan VucciМелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Мелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Мелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа в Нью-Йорке шокировало публику, сообщает газета New York Post.

Издание замечает, что бывшая первая леди США до этого момента ни разу не выступала в ходе нынешней предвыборной кампании Трампа, лишь изредка принимая участие в частных мероприятиях. Отмечается, что она даже не выступила с речью на митинге в Милуоки после покушения на ее мужа в Пенсильвании, ограничившись лишь заявлением.
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Появившись на публике в Нью-Йорке, Мелания Трамп выступила хедлайнером мероприятия. На фоне оваций и криков толпы она высказалась о снижении качества жизни в этом городе в последние годы. Также она заявила, что ее муж станет "следующим главнокомандующим", который вернет величие Нью-Йорку и всей стране.

"Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена", — заявил сам Дональд Трамп, который под "яростные аплодисменты и возгласы" вышел на сцену, обнял жену и поцеловал ее в щеку, пишет NYP.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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Нью-Йорк (город)Меланья ТрампКамала ХаррисСШАМилуокиДональд ТрампВ мире
 
 
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