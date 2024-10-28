Мелания Трамп внезапно шокировала толпу
NYP: Мелания Трамп своим появлением шокировала толпу на митинге мужа
© AP Photo / Evan VucciМелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Vucci
Мелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Появление Мелании Трамп на сцене во время митинга ее мужа в Нью-Йорке шокировало публику, сообщает газета New York Post.
Издание замечает, что бывшая первая леди США до этого момента ни разу не выступала в ходе нынешней предвыборной кампании Трампа, лишь изредка принимая участие в частных мероприятиях. Отмечается, что она даже не выступила с речью на митинге в Милуоки после покушения на ее мужа в Пенсильвании, ограничившись лишь заявлением.
Издание замечает, что бывшая первая леди США до этого момента ни разу не выступала в ходе нынешней предвыборной кампании Трампа, лишь изредка принимая участие в частных мероприятиях. Отмечается, что она даже не выступила с речью на митинге в Милуоки после покушения на ее мужа в Пенсильвании, ограничившись лишь заявлением.
Появившись на публике в Нью-Йорке, Мелания Трамп выступила хедлайнером мероприятия. На фоне оваций и криков толпы она высказалась о снижении качества жизни в этом городе в последние годы. Также она заявила, что ее муж станет "следующим главнокомандующим", который вернет величие Нью-Йорку и всей стране.
"Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена", — заявил сам Дональд Трамп, который под "яростные аплодисменты и возгласы" вышел на сцену, обнял жену и поцеловал ее в щеку, пишет NYP.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
"Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена", — заявил сам Дональд Трамп, который под "яростные аплодисменты и возгласы" вышел на сцену, обнял жену и поцеловал ее в щеку, пишет NYP.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.