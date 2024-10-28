https://ria.ru/20241028/medvedev-1980588117.html

Медведев назвал президента Грузии марионеткой

Медведев назвал президента Грузии марионеткой - РИА Новости, 28.10.2024

Медведев назвал президента Грузии марионеткой

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили марионеткой, которая отказывается принимать результаты... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:47

2024-10-28T20:47

2024-10-28T20:55

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

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дмитрий медведев

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили марионеткой, которая отказывается принимать результаты выборов и, призывая к перевороту, идет против конституции, по его мнению, обычно за такими действиями должны последовать ее отстранение и арест."Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях - это отстранение от должности и арест", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, россия, дмитрий медведев, саломе зурабишвили, обсе