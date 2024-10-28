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Медведев назвал президента Грузии марионеткой - РИА Новости, 28.10.2024
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20:47 28.10.2024 (обновлено: 20:55 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/medvedev-1980588117.html
Медведев назвал президента Грузии марионеткой
Медведев назвал президента Грузии марионеткой - РИА Новости, 28.10.2024
Медведев назвал президента Грузии марионеткой
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили марионеткой, которая отказывается принимать результаты... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:47
2024-10-28T20:55
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
россия
дмитрий медведев
саломе зурабишвили
обсе
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили марионеткой, которая отказывается принимать результаты выборов и, призывая к перевороту, идет против конституции, по его мнению, обычно за такими действиями должны последовать ее отстранение и арест."Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях - это отстранение от должности и арест", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, россия, дмитрий медведев, саломе зурабишвили, обсе
Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Медведев назвал президента Грузии марионеткой

Медведев назвал Зурабишвили марионеткой, призвавшей к перевороту

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили марионеткой, которая отказывается принимать результаты выборов и, призывая к перевороту, идет против конституции, по его мнению, обычно за такими действиями должны последовать ее отстранение и арест.
"Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях - это отстранение от должности и арест", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Демонстранты с флагами ЕС и Украины во время акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Источники сообщили о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов
Вчера, 19:41
 
ГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024В миреРоссияДмитрий МедведевСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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