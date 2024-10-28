Медведев назвал президента Грузии марионеткой
Медведев назвал Зурабишвили марионеткой, призвавшей к перевороту
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили марионеткой, которая отказывается принимать результаты выборов и, призывая к перевороту, идет против конституции, по его мнению, обычно за такими действиями должны последовать ее отстранение и арест.
"Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях - это отстранение от должности и арест", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.