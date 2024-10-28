https://ria.ru/20241028/medved-1980147013.html

"Голову так и не нашли". Под Пензой ищут виновного в смертельных выстрелах

"Голову так и не нашли". Под Пензой ищут виновного в смертельных выстрелах - РИА Новости, 28.10.2024

"Голову так и не нашли". Под Пензой ищут виновного в смертельных выстрелах

В соцсетях волна возмущения: в Пензенской области убили медвежонка, который забрел на частный двор. В расправе подозревают местного охотоведа. Пока чиновники... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

происшествия

пензенская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. В соцсетях волна возмущения: в Пензенской области убили медвежонка, который забрел на частный двор. В расправе подозревают местного охотоведа. Пока чиновники оправдываются заботой о безопасности жителей, зоозащитники утверждают, что зверь не представлял никакой угрозы. РИА Новости разбиралось в ситуации."Пять выстрелов"В село Устье восьмимесячный медвежонок забрел 12 октября. Ходил по поселку, потом забрался на один из участков. Местные жители сняли зверя на видео: тот выглядел истощенным, ходил рядом с курами, но не нападал на них. Зато поел из кормушки. "Какой озорной, попей водички!" — говорит мужчина за кадром.Чтобы медвежонок не приближался к дому, жильцы загородили проход машиной. Животное попыталось перелезть через забор, но не хватило сил.На участок съехались ответственные лица: глава местной администрации, участковый, а также охотовед — 46-летний инспектор по охране диких животных Александр К., как его называют в СМИ."Они куда-то звонили, потом выгнали всех со двора — и началась стрельба. Поймать медвежонка даже не пытались", — рассказывает местный житель Роман Сидорин. Всего очевидцы насчитали пять выстрелов.Загадочные "травмы"В понедельник, 14 октября, областной Минлесхоз сообщил о случившемся в социальных сетях. "Было обнаружено, что медвежонок истощен и ведет себя нетипично для своего вида: проявляет агрессию, не боится людей и даже сам вышел в населенный пункт, что создавало угрозу для местных жителей. К сожалению, в процессе отлова животное получило травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью", — заявили в ведомстве. И добавили, что медвежонок без попечения медведицы все равно бы не выжил.РИА Новости в региональном министерстве объяснили, что решение о судьбе медвежонка нужно было принимать "срочно". При этом уточнять причину смерти зверя там отказались. На вопрос о том, действительно ли его застрелили из карабина, сотрудница пресс-службы ответила: "Мы не можем сказать".По ее словам, в Минлесхозе не стали проводить проверку обоснованности действий своего сотрудника.Голова пропалаНа фоне массовых возмущений в соцсетях областная прокуратура организовала проверку. "Результатов пока нет. Сотрудника опрашивают, выясняют. У него было определенное согласование с вышестоящим руководством", — объяснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.По итогам проверки против лесничего могут возбудить дела по статьям о жестоком обращении с животными и превышении должностных полномочий.Тело медведя забрали на экспертизу только через несколько дней. Все это время оно лежало в мешке у здания лесхоза. Однако при передаче трупа сотрудники полиции не обнаружили голову животного. Ее не нашли до сих пор — местные подозревают, что ее мог забрать лесничий, однако доказательств нет."Был шанс на жизнь"Зоозащитники настаивают на том, что убивать медвежонка не было необходимости. В Росприроднадзор и губернатору Пензенской области направили обращения с просьбами отстранить лесничего от работы."Охотоведу следовало вызвать ветеринарных специалистов и всячески содействовать поискам матери медвежонка. Если бы обнаружить ее не удалось, малыша должны были передать специалистам для реабилитации. То, что случилось, — настоящее преступление. Виновный должен понести наказание", — подчеркивает зоозащитник Павел Пашков.Эксперты подтверждают: до трех лет бурые медведи не представляют серьезной опасности для человека. "То, что охарактеризовано местными специалистами как "проявление агрессии", скорее всего, оборонительное поведение", — говорит в беседе с РИА Новости специалист Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Екатерина Пажетнова.По ее словам, если бы у зверя обнаружили признаки истощения, его можно было бы поместить в лесной вольер до полного восстановления. "Медведя могли изолировать от посторонних людей, откормить, например, оставив ему большое количество яблок. А потом выпустить в лес на значительном удалении от населенных пунктов", — объясняет зоозащитник.В крайнем случае можно было оставить малыша в вольере на зимовку, добавляет она."И в том и в другом случае у него был шанс вернуться в дикую природу. В таком возрасте медвежата, оставшиеся без матери, способны самостоятельно выжить, построить берлогу, перезимовать в ней", — рассказывает Пажетнова.В Пензенской области бурого медведя внесли в Красную книгу еще в XX веке. Однако позже исключили — не было данных о том, есть ли там вообще такие животные. В 2018-м их следы вновь стали фиксировать в восьми районах. Сейчас вид под угрозой исчезновения — на территории региона живут около десяти особей.

https://ria.ru/20240202/korovy-1924861152.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)