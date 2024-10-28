https://ria.ru/20241028/mchs-1980416240.html
На юго-западе Москвы загорелся девятиэтажный дом
На юго-западе Москвы загорелся девятиэтажный дом - РИА Новости, 28.10.2024
На юго-западе Москвы загорелся девятиэтажный дом
Кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 "квадратах", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T00:49
2024-10-28T00:49
2024-10-28T01:34
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980418073_0:236:960:776_1920x0_80_0_0_c0957fc2677ce38f067e8aecf9187479.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 "квадратах", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС. "В Москве ликвидируют пожар в многоквартирном доме. Поступило сообщение о возгорании по адресу: ЮЗАО, Ленинский проспект, дом 86. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на кровле девятиэтажного здания на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980418073_0:235:960:955_1920x0_80_0_0_009d9eeaafbf2e186f1334db4f95729b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Telegram
На юго-западе Москвы загорелся девятиэтажный дом
МЧС: кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 "квадратах"