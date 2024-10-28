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На юго-западе Москвы загорелся девятиэтажный дом

На юго-западе Москвы загорелся девятиэтажный дом - РИА Новости, 28.10.2024

На юго-западе Москвы загорелся девятиэтажный дом

Кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 "квадратах", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:49

2024-10-28T00:49

2024-10-28T01:34

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кровля девятиэтажки загорелась на юго-западе Москвы на 300 "квадратах", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС. "В Москве ликвидируют пожар в многоквартирном доме. Поступило сообщение о возгорании по адресу: ЮЗАО, Ленинский проспект, дом 86. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на кровле девятиэтажного здания на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), telegram