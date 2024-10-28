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Маск пообещал сократить бюджетные расходы США в случае победы Трампа - РИА Новости, 28.10.2024
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06:36 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/mask-1980426168.html
Маск пообещал сократить бюджетные расходы США в случае победы Трампа
Маск пообещал сократить бюджетные расходы США в случае победы Трампа - РИА Новости, 28.10.2024
Маск пообещал сократить бюджетные расходы США в случае победы Трампа
Американский предприниматель Илон Маск пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере два триллиона долларов в случае, если победу на президентских РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T06:36
2024-10-28T06:36
технологии
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нью-йорк (город)
дональд трамп
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере два триллиона долларов в случае, если победу на президентских выборах в ноябре одержит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Ведущий предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке задал Маску вопрос, на сколько можно было бы сократить бюджетные расходы страны, составляющие 6,5 триллиона долларов. "Думаю, что можно (сократить на) по меньшей мере два триллиона", - ответил Маск. По данным агентства Блумберг, критики Маска указывают, что эта позиция противоречит интересам компаний, которыми владеет предприниматель, поскольку они получают контракты от правительства США на миллиарды долларов, а также государственные инвестиции. Ранее Трамп заявил, что он готов предложить Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах. По словам Трампа, Маск хотел бы поучаствовать в оптимизации работы американского правительства. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241028/nyt-1980426005.html
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технологии, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Технологии, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск пообещал сократить бюджетные расходы США в случае победы Трампа

Если победит Трамп, Маск сократит расходы бюджета США на два триллиона долларов

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере два триллиона долларов в случае, если победу на президентских выборах в ноябре одержит кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
Ведущий предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке задал Маску вопрос, на сколько можно было бы сократить бюджетные расходы страны, составляющие 6,5 триллиона долларов.
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"Думаю, что можно (сократить на) по меньшей мере два триллиона", - ответил Маск.
По данным агентства Блумберг, критики Маска указывают, что эта позиция противоречит интересам компаний, которыми владеет предприниматель, поскольку они получают контракты от правительства США на миллиарды долларов, а также государственные инвестиции.
Ранее Трамп заявил, что он готов предложить Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах. По словам Трампа, Маск хотел бы поучаствовать в оптимизации работы американского правительства.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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