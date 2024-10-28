https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html
Врач-невролог назвал оптимальное время сна
Врач-невролог назвал оптимальное время сна - РИА Новости, 28.10.2024
Врач-невролог назвал оптимальное время сна
Оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов, в исключительных случаях людям удается выспаться за 6 часов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:16
2024-10-28T03:16
2024-10-28T03:16
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов, в исключительных случаях людям удается выспаться за 6 часов, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Оптимальное время сна – это 7-9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение", - сказал Мартынов. По словам невролога, хронический недосып может привести к серьезным проблемам с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемости и ухудшению иммунитета.
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач-невролог назвал оптимальное время сна
Мартынов: оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов, в исключительных случаях людям удается выспаться за 6 часов, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Оптимальное время сна – это 7-9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение", - сказал Мартынов.
По словам невролога, хронический недосып может привести к серьезным проблемам с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемости и ухудшению иммунитета.