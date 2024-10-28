https://ria.ru/20241028/martynov-1980420982.html

Врач-невролог назвал оптимальное время сна

Врач-невролог назвал оптимальное время сна - РИА Новости, 28.10.2024

Врач-невролог назвал оптимальное время сна

Оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов, в исключительных случаях людям удается выспаться за 6 часов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:16

2024-10-28T03:16

2024-10-28T03:16

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оптимальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов, в исключительных случаях людям удается выспаться за 6 часов, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Оптимальное время сна – это 7-9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение", - сказал Мартынов. По словам невролога, хронический недосып может привести к серьезным проблемам с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемости и ухудшению иммунитета.

https://realty.ria.ru/20241025/provetrivanie-1979809166.html

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2024

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общество, владимир мартынов