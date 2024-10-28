https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html

Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко

Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2024

Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось своими санкциями поставить на колени Минск и Москву, подчеркнув, что в этом есть заслуга... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:14

2024-10-28T12:14

2024-10-28T12:14

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

денис мантуров

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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось своими санкциями поставить на колени Минск и Москву, подчеркнув, что в этом есть заслуга промышленности. "Мы в последнее время много говорим с россиянами о том, что так и не удалось Западу то ли на колени нас поставить, то ли прижать, наклонить... И в этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете, прежде всего, промышленности", - сказал Лукашенко в Минске на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым.

https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942456.html

белоруссия

россия

минск

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Варвара Скокшина

белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, денис мантуров