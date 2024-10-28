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Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2024
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12:14 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html
Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко
Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.10.2024
Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось своими санкциями поставить на колени Минск и Москву, подчеркнув, что в этом есть заслуга... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:14
2024-10-28T12:14
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
денис мантуров
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось своими санкциями поставить на колени Минск и Москву, подчеркнув, что в этом есть заслуга промышленности. "Мы в последнее время много говорим с россиянами о том, что так и не удалось Западу то ли на колени нас поставить, то ли прижать, наклонить... И в этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете, прежде всего, промышленности", - сказал Лукашенко в Минске на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым.
https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942456.html
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, денис мантуров
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Денис Мантуров
Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск и Москву не смогли поставить на колени благодаря промышленности

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось своими санкциями поставить на колени Минск и Москву, подчеркнув, что в этом есть заслуга промышленности.
"Мы в последнее время много говорим с россиянами о том, что так и не удалось Западу то ли на колени нас поставить, то ли прижать, наклонить... И в этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете, прежде всего, промышленности", - сказал Лукашенко в Минске на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
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БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоДенис Мантуров
 
 
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