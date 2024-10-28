https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980472679.html

Лукашенко: Россия может профинансировать импортозамещающие проекты

Лукашенко: Россия может профинансировать импортозамещающие проекты - РИА Новости, 28.10.2024

Лукашенко: Россия может профинансировать импортозамещающие проекты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ может заинтересоваться новыми совместными с Минском импортозамещающими проектами в промышленности и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:08

2024-10-28T12:08

2024-10-28T13:05

экономика

россия

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минск

александр лукашенко

денис мантуров

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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ может заинтересоваться новыми совместными с Минском импортозамещающими проектами в промышленности и дополнительно профинансировать их. "Мы поставили вместе с россиянам амбициозную задачу преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением... Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование", - сказал он в понедельник в Минске на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Лукашенко подчеркнул, что возможность начала реализации новых проектов будет предметом обсуждения в ходе визита Мантурова в Минск и его переговоров с представителями правительства Белоруссии.Он поблагодарил российскую сторону за то, что она профинансировала много импортозамещающих проектов в сфере промышленности в Белоруссии, среди которых есть и знаковые, как например, производство самолета "Освей". По словам президента, проект может стать началом эры авиастроения в Белоруссии."Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Беларуси. Вы в России больше, чем кто-либо, понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания или же какие-то недомолвки, даже можно сказать, (которые есть - ред.) в связи с импортозамещением по легковым автомобиля, мы могли преодолеть и на нашем совместном ранке мы производили белорусские и российские автомобили прежде всего", - сказал президент.Он подчеркнул, что ни для кого не секрет, что нужно защищать свой рынок."Чтобы не попасть из огня да в полымя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены, они есть. Чтобы не получилось так, как с западниками: ушли, все бросили, "работать не будем". Правда, ушли - спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html

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экономика, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, денис мантуров