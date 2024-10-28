https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980466907.html

Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре

Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре - РИА Новости, 28.10.2024

Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:40

2024-10-28T11:40

2024-10-28T11:53

союзное государство

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

денис мантуров

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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России."Пятого декабря Высший госсовет. Надо расставить все точки на i, желательно на ВГС, чтобы и будущий, и последующие годы были понятными для Беларуси и России в плане сотрудничества", - сказал он в понедельник в Минске на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым.Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин ждут конкретных результатов от визита Мантурова в Минск, чтобы в случае, если будут вопросы, требующие принятия решения на уровне президентов, их решить в ближайшее время.

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980267320.html

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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, денис мантуров, минск, россия