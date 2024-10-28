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Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре - РИА Новости, 28.10.2024
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Союзное государство
 
11:40 28.10.2024 (обновлено: 11:53 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980466907.html
Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре
Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре - РИА Новости, 28.10.2024
Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:40
2024-10-28T11:53
союзное государство
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
денис мантуров
минск
россия
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России."Пятого декабря Высший госсовет. Надо расставить все точки на i, желательно на ВГС, чтобы и будущий, и последующие годы были понятными для Беларуси и России в плане сотрудничества", - сказал он в понедельник в Минске на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым.Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин ждут конкретных результатов от визита Мантурова в Минск, чтобы в случае, если будут вопросы, требующие принятия решения на уровне президентов, их решить в ближайшее время.
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980267320.html
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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, денис мантуров, минск, россия
Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минск, Россия
Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре

Лукашенко: заседание Высшего госсовета СГ запланировано на 5 декабря

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
"Пятого декабря Высший госсовет. Надо расставить все точки на i, желательно на ВГС, чтобы и будущий, и последующие годы были понятными для Беларуси и России в плане сотрудничества", - сказал он в понедельник в Минске на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин ждут конкретных результатов от визита Мантурова в Минск, чтобы в случае, если будут вопросы, требующие принятия решения на уровне президентов, их решить в ближайшее время.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинДенис МантуровМинскРоссия
 
 
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