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Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре
Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре - РИА Новости, 28.10.2024
Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:40
2024-10-28T11:40
2024-10-28T11:53
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России."Пятого декабря Высший госсовет. Надо расставить все точки на i, желательно на ВГС, чтобы и будущий, и последующие годы были понятными для Беларуси и России в плане сотрудничества", - сказал он в понедельник в Минске на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым.Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин ждут конкретных результатов от визита Мантурова в Минск, чтобы в случае, если будут вопросы, требующие принятия решения на уровне президентов, их решить в ближайшее время.
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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, денис мантуров, минск, россия
Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минск, Россия
Лукашенко заявил о планах провести Высший госсовет СГ в декабре
Лукашенко: заседание Высшего госсовета СГ запланировано на 5 декабря