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Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/lnr-1980554181.html
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2024
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР
ВСУ при помощи БПЛА атаковали подстанцию под Первомайском Луганской Народной Республики, сообщает в Telegram-канале Минтопэнерго республики. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:06
2024-10-28T18:06
специальная военная операция на украине
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА атаковали подстанцию под Первомайском Луганской Народной Республики, сообщает в Telegram-канале Минтопэнерго республики. "Сегодня в результате удара вражеского беспилотника в Серговском районе была повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения оставались 4 281 абонент в городах Карбонит и Золотое, а также одна котельная", - сообщили в министерстве. Уточняется, что специалисты Первомайского РЭС оперативно выехали на место происшествия для организации ремонтно-восстановительных работ. "По состоянию на 16.20 (совпадает с мск.) все абоненты города Карбонит и города Золотое вновь подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ЛНР, Россия
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР

Минтопэнерго ЛНР: украинские беспилотники атаковали подстанцию под Первомайском

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА атаковали подстанцию под Первомайском Луганской Народной Республики, сообщает в Telegram-канале Минтопэнерго республики.
"Сегодня в результате удара вражеского беспилотника в Серговском районе была повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения оставались 4 281 абонент в городах Карбонит и Золотое, а также одна котельная", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что специалисты Первомайского РЭС оперативно выехали на место происшествия для организации ремонтно-восстановительных работ.
"По состоянию на 16.20 (совпадает с мск.) все абоненты города Карбонит и города Золотое вновь подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.
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