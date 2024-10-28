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Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2024
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР
ВСУ при помощи БПЛА атаковали подстанцию под Первомайском Луганской Народной Республики, сообщает в Telegram-канале Минтопэнерго республики. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:06
2024-10-28T18:06
2024-10-28T18:06
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА атаковали подстанцию под Первомайском Луганской Народной Республики, сообщает в Telegram-канале Минтопэнерго республики. "Сегодня в результате удара вражеского беспилотника в Серговском районе была повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения оставались 4 281 абонент в городах Карбонит и Золотое, а также одна котельная", - сообщили в министерстве. Уточняется, что специалисты Первомайского РЭС оперативно выехали на место происшествия для организации ремонтно-восстановительных работ. "По состоянию на 16.20 (совпадает с мск.) все абоненты города Карбонит и города Золотое вновь подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ЛНР, Россия
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР
Минтопэнерго ЛНР: украинские беспилотники атаковали подстанцию под Первомайском