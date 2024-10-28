https://ria.ru/20241028/lnr-1980554181.html

Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР

Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2024

Украинские беспилотники атаковали подстанцию в ЛНР

ВСУ при помощи БПЛА атаковали подстанцию под Первомайском Луганской Народной Республики, сообщает в Telegram-канале Минтопэнерго республики. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:06

2024-10-28T18:06

2024-10-28T18:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

лнр

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 28 окт - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА атаковали подстанцию под Первомайском Луганской Народной Республики, сообщает в Telegram-канале Минтопэнерго республики. "Сегодня в результате удара вражеского беспилотника в Серговском районе была повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения оставались 4 281 абонент в городах Карбонит и Золотое, а также одна котельная", - сообщили в министерстве. Уточняется, что специалисты Первомайского РЭС оперативно выехали на место происшествия для организации ремонтно-восстановительных работ. "По состоянию на 16.20 (совпадает с мск.) все абоненты города Карбонит и города Золотое вновь подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/pvo-1980514162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, лнр, россия