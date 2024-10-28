https://ria.ru/20241028/livan-1980604670.html

ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек

ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек - РИА Новости, 29.10.2024

ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек

Самолеты и беспилотники израильских ВВС нанесли удары по 18 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, погибли более 60 человек, около 100 ранены, сообщил РИА РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-28T23:47

2024-10-28T23:47

2024-10-29T00:24

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Самолеты и беспилотники израильских ВВС нанесли удары по 18 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, погибли более 60 человек, около 100 ранены, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе спасения."Вражеская авиация и беспилотники подвергли бомбардировкам 18 населенных пунктов в долине Бекаа. На данный момент погибших 61 человек, ранено около 100. Это не окончательные цифры", — рассказал собеседник агентства.По словам источника, поисково-спасательные операции затруднены в ряде поселений из-за продолжающихся авиаударов. В некоторых поселениях продолжается разбор завалов, где еще могут находится выжившие.За минувшие сутки, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли 38 человек, 124 получили ранения. В понедельник утром массированным ударам подверглись кварталы крупнейшего города на юге Ливана — Тир.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бекаа