ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек
ВВС Израиля нанесли удары по 18 поселениям в Ливане, погибли более 60 человек
© AP Photo / Bilal HusseinПоследствия израильского авиаудара по Ливану
© AP Photo / Bilal Hussein
Последствия израильского авиаудара по Ливану. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Самолеты и беспилотники израильских ВВС нанесли удары по 18 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, погибли более 60 человек, около 100 ранены, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе спасения.
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"Вражеская авиация и беспилотники подвергли бомбардировкам 18 населенных пунктов в долине Бекаа. На данный момент погибших 61 человек, ранено около 100. Это не окончательные цифры", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, поисково-спасательные операции затруднены в ряде поселений из-за продолжающихся авиаударов. В некоторых поселениях продолжается разбор завалов, где еще могут находится выжившие.
За минувшие сутки, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли 38 человек, 124 получили ранения. В понедельник утром массированным ударам подверглись кварталы крупнейшего города на юге Ливана — Тир.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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