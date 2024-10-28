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ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек - РИА Новости, 29.10.2024
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23:47 28.10.2024 (обновлено: 00:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241028/livan-1980604670.html
ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек
ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек - РИА Новости, 29.10.2024
ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек
Самолеты и беспилотники израильских ВВС нанесли удары по 18 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, погибли более 60 человек, около 100 ранены, сообщил РИА РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-28T23:47
2024-10-29T00:24
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
бекаа
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Самолеты и беспилотники израильских ВВС нанесли удары по 18 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, погибли более 60 человек, около 100 ранены, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе спасения.&quot;Вражеская авиация и беспилотники подвергли бомбардировкам 18 населенных пунктов в долине Бекаа. На данный момент погибших 61 человек, ранено около 100. Это не окончательные цифры&quot;, — рассказал собеседник агентства.По словам источника, поисково-спасательные операции затруднены в ряде поселений из-за продолжающихся авиаударов. В некоторых поселениях продолжается разбор завалов, где еще могут находится выжившие.За минувшие сутки, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли 38 человек, 124 получили ранения. В понедельник утром массированным ударам подверглись кварталы крупнейшего города на юге Ливана — Тир.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бекаа
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Бекаа
ВВС Израиля нанесли удары по восточному Ливану, погибли более 60 человек

ВВС Израиля нанесли удары по 18 поселениям в Ливане, погибли более 60 человек

© AP Photo / Bilal HusseinПоследствия израильского авиаудара по Ливану
Последствия израильского авиаудара по Ливану - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Последствия израильского авиаудара по Ливану. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Самолеты и беспилотники израильских ВВС нанесли удары по 18 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, погибли более 60 человек, около 100 ранены, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе спасения.
«

"Вражеская авиация и беспилотники подвергли бомбардировкам 18 населенных пунктов в долине Бекаа. На данный момент погибших 61 человек, ранено около 100. Это не окончательные цифры", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, поисково-спасательные операции затруднены в ряде поселений из-за продолжающихся авиаударов. В некоторых поселениях продолжается разбор завалов, где еще могут находится выжившие.
За минувшие сутки, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли 38 человек, 124 получили ранения. В понедельник утром массированным ударам подверглись кварталы крупнейшего города на юге Ливана — Тир.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильБекаа
 
 
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