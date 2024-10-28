https://ria.ru/20241028/livan-1980542504.html

Эксперт рассказал о попытках Израиля и Запада столкнуть ливанское общество

Эксперт рассказал о попытках Израиля и Запада столкнуть ливанское общество - РИА Новости, 28.10.2024

Эксперт рассказал о попытках Израиля и Запада столкнуть ливанское общество

Израиль и его западные союзники предпринимают попытки столкнуть между собой представителей ливанского общества, в том числе используя СМИ, при этом они скрывают РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:12

2024-10-28T17:12

2024-10-28T17:12

в мире

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ливан

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль и его западные союзники предпринимают попытки столкнуть между собой представителей ливанского общества, в том числе используя СМИ, при этом они скрывают от израильского населения реальную ситуацию на ливанской границе, где армия еврейского государства сейчас находится в тяжелом положении, сказал РИА Новости ливанских писатель и политический аналитик Али Эззеддин. Ранее в понедельник исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил на на министерской встрече Союза Средиземноморья (UfM) в Барселоне, что в Бейруте обеспокоены возможной вспышкой внутреннего межконфессионального конфликта в районах скопления беженцев с юга и востока страны. "Сторонники Израиля пытаются воздействовать на часть общества, которая поддерживает сопротивление, и основное давление приходится на шиитскую часть населения. Но не только шииты поддерживают сопротивление, а еще большое количество представителей других конфессий. Но противник пытается - в том числе и через СМИ - показать, что ливанское общество разрозненно и настроено друг против друга", - отметил Эззеддин. По словам эксперта, в США и Франции не первый раз предпринимают попытки столкнуть ливанское общество друг с другом в интересах Израиля. Сегодня ставка сделана на вопрос беженцев из числа шиитской конфессии, которые были вынуждены разместиться в районах, где проживают христиане. "Но ливанское общество справлялось с похожими моментами - и удавалось избежать критических ситуаций", - подчеркнул он. В то же время, по мнению Эззеддина, руководство Израиля скрывает от своих граждан реальную ситуацию на ливано-израильской границе, где уже почти месяц не удается продвинуться вглубь ливанской территории и при этом каждый день растет количество убитых и раненых израильских военных. ""Хезболлах" проводит более 30 военных операций против Израиля в сутки. Израильская цензура полностью контролирует все публикации СМИ на эту тему, скрывая реальную картину на поле боя, в том числе количество раненых и убитых. Не говорят и о том, что раненых военных переводят в больницы в глубине Израиля - дальше, чем Хайфа. Израильская армия устает, и ситуация на границе с Ливаном заставляет все громче слышать голоса тех, кто против войны", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975363173.html

https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965287021.html

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в мире, израиль, ливан, барселона (город), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024