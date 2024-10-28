https://ria.ru/20241028/livan-1980524492.html

Испания и Ливан осудили нападения Израиля на ВСООНЛ

Испания и Ливан осудили нападения Израиля на ВСООНЛ - РИА Новости, 28.10.2024

Испания и Ливан осудили нападения Израиля на ВСООНЛ

Правительства Испании и Ливана призвали к немедленному прекращению огня на территории страны, осудив нападения Израиля на Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ),... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:10

2024-10-28T16:10

2024-10-28T16:10

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МАДРИД, 28 окт - РИА Новости. Правительства Испании и Ливана призвали к немедленному прекращению огня на территории страны, осудив нападения Израиля на Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), медицинские учреждения, журналистов и гражданских лиц, говорится в распространенном в понедельник совместном коммюнике двух стран. "Испания и Ливан призывают к постоянному и немедленному прекращению огня для полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН… Испания и Ливан осуждают нападения на ВСООНЛ и ливанские вооруженные силы. Правительства Испании и Ливана также осуждают нападения на медицинский персонал, медицинские учреждения, журналистов и гражданских лиц и требуют полного соблюдения международного гуманитарного права и Женевских конвенций", - говорится в сообщении. Согласно заявлению ведомств, Испания и Ливан обязались совместно работать над стабилизацией ситуации на юге страны и построением прочного мира в регионе. Кроме того, отмечается, что за 2024 год правительство Испании выделило Ливану около 5,5 миллиона евро гуманитарной помощи и примерно 12 тонн медикаментов и иных необходимых для уязвимых групп населения товаров. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Тринадцатого октября миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщали о том, что рано утром два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота, ведущие на территорию объекта ООН, и вошли туда. Танки отступили через 45 минут, однако после этого миротворцы ООН на том же объекте сообщили о выстрелах примерно в 100 метрах к северу от их расположения, затем последовал густой дым, который проник на базу, вызвав раздражение кожи и проблемы с желудком у 15 миротворцев, несмотря на ношение ими защитных масок. В настоящее время они проходят лечение. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. Согласно этому документу, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за прошедшие 18 лет шиитское движение "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана, в то время как израильская армия практически ежедневно вторгалась в воздушное и морское пространство соседней страны, нарушая ее суверенитет, при этом оставив под своим контролем часть ливанских территорий.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976092249.html

https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html

https://ria.ru/20241003/livan-1976114036.html

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в мире, ливан, испания, израиль, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024