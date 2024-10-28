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В Липецке из-за угрозы атаки БПЛА остановили движение транспорта - РИА Новости, 28.10.2024
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15:10 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/lipetsk-1980513767.html
В Липецке из-за угрозы атаки БПЛА остановили движение транспорта
В Липецке из-за угрозы атаки БПЛА остановили движение транспорта - РИА Новости, 28.10.2024
В Липецке из-за угрозы атаки БПЛА остановили движение транспорта
Движение общественного транспорта остановлено в Липецке и Липецком районе из-за угрозы БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:10
2024-10-28T15:10
происшествия
липецк
липецкий район
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Движение общественного транспорта остановлено в Липецке и Липецком районе из-за угрозы БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В своем Telegram-канале он написал, что в Липецке и Липецком районе объявлена угроза атаки БПЛА. "До отмены красного уровня опасности, в соответствии с алгоритмом действий, останавливаем движение общественного транспорта в Липецке и межмуниципальных маршрутов в Липецком районе", - сообщил губернатор. Он призвал жителей пройти в безопасное место, не оставаться на остановках общественного транспорта. Губернатор также сообщил, что угроза атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком районе. "Работают ПВО и средства подавления", - проинформировал Артамонов.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
липецк
липецкий район
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происшествия, липецк, липецкий район, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецк, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецке из-за угрозы атаки БПЛА остановили движение транспорта

Движение общественного транспорта остановлено в Липецке из-за угрозы атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мост через реку Воронеж в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Движение общественного транспорта остановлено в Липецке и Липецком районе из-за угрозы БПЛА, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В своем Telegram-канале он написал, что в Липецке и Липецком районе объявлена угроза атаки БПЛА.
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"До отмены красного уровня опасности, в соответствии с алгоритмом действий, останавливаем движение общественного транспорта в Липецке и межмуниципальных маршрутов в Липецком районе", - сообщил губернатор.
Он призвал жителей пройти в безопасное место, не оставаться на остановках общественного транспорта.
Губернатор также сообщил, что угроза атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком районе.
"Работают ПВО и средства подавления", - проинформировал Артамонов.
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ПроисшествияЛипецкЛипецкий районЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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