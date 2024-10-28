https://ria.ru/20241028/ldpr-1980414915.html

В ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

В ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей - РИА Новости, 28.10.2024

В ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:15

2024-10-28T00:15

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам в связи с отсутствием у них детей, документ есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. "Однако на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком. В целях исключения такого "буквального" толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, законопроектом предусматривается, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Инициативой также предлагается повысить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе, добавил Нилов. "Законопроект разработан в Год Семьи и направлен на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин", - заключил он.

https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html

https://ria.ru/20241027/tonirovka-1980362086.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф