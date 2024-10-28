https://ria.ru/20241028/lavrov-1980499636.html
Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии, заявил Лавров
Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024
Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии, заявил Лавров
Если власти Грузии выступят с предложениями о контактах, Россия рассмотрит их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:53
2024-10-28T13:53
2024-10-28T13:59
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Если власти Грузии выступят с предложениями о контактах, Россия рассмотрит их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно, мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхья.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, грузия, сергей лавров, в мире
Россия, Грузия, Сергей Лавров, В мире
Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии, заявил Лавров
Лавров: если Грузия выступит с предложениями о контактах, Россия рассмотрит их