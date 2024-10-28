https://ria.ru/20241028/lavrov-1980499636.html

Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии, заявил Лавров

Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2024

Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии, заявил Лавров

Если власти Грузии выступят с предложениями о контактах, Россия рассмотрит их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:53

2024-10-28T13:53

2024-10-28T13:59

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Если власти Грузии выступят с предложениями о контактах, Россия рассмотрит их, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно, мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхья.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html

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Варвара Скокшина

россия, грузия, сергей лавров, в мире