https://ria.ru/20241028/lavrov-1980499483.html

Лавров прокомментировал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР

Лавров прокомментировал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 28.10.2024

Лавров прокомментировал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:53

2024-10-28T13:53

2024-10-28T14:10

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных, которые они уже давно там."Военнослужащие западные уже давно работают на Украине. Это часть гибридной войны НАТО и ЕС против нашей страны. Мы это прекрасно знаем. Что касается наших отношений с КНДР, то мы уже не раз говорили, что договор не является секретным, он является открытым, весь текст опубликован и он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права, потому что предполагает, среди прочего, оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран-участниц договора будет совершено военное нападение", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей."Так что здесь наша позиция абсолютна честна, открыта. А вот лукавые заявления о том, что "мы под каким-то предлогом направим войска на Украину" - это, наверное, просто попытка "задним числом" оправдать то, что уже давно происходит", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html

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в мире, россия, украина, евросоюз, нато, сергей лавров, кувейт