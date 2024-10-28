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Лавров встретился с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 28.10.2024
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12:32 28.10.2024 (обновлено: 12:42 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/lavrov-1980478771.html
Лавров встретился с главой МИД Кувейта
Лавров встретился с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 28.10.2024
Лавров встретился с главой МИД Кувейта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:32
2024-10-28T12:42
в мире
кувейт
россия
ближний восток
сергей лавров
мид кувейта
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке. "Сегодня, конечно же, рассмотрим подробно состояние дел в двусторонних отношениях и наши подходы к региональным и международным делам, прежде всего на Ближнем Востоке, которые, по сути дела, у нас и наших арабских друзей совпадают", - сказал Лавров в начале переговоров. В свою очередь, глава МИД Кувейта передал приветствие от эмира Кувейта Машааля Аль Джабера Аль Ахмеда Ас Сабаха и наследного принца Сабаха Халеда ас-Сабаха президенту РФ Владимиру Путину, а также выразил надежду на визит Лаврова в Кувейт. "Мой сегодняшний визит направлен на укрепление наших отношений, которые носят характер стратегического партнёрства", - добавил кувейтский министр.
https://ria.ru/20241026/lavrov-1980262165.html
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в мире, кувейт, россия, ближний восток, сергей лавров, мид кувейта, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Кувейт, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, МИД Кувейта, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров встретился с главой МИД Кувейта

Лавров обсудил с главой МИД Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кувейта Абдалла Аль-Яхья во время встречи в Москве. 28 октября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кувейта Абдалла Аль-Яхья во время встречи в Москве. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кувейта Абдалла Аль-Яхья во время встречи в Москве. 28 октября 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке.
"Сегодня, конечно же, рассмотрим подробно состояние дел в двусторонних отношениях и наши подходы к региональным и международным делам, прежде всего на Ближнем Востоке, которые, по сути дела, у нас и наших арабских друзей совпадают", - сказал Лавров в начале переговоров.
В свою очередь, глава МИД Кувейта передал приветствие от эмира Кувейта Машааля Аль Джабера Аль Ахмеда Ас Сабаха и наследного принца Сабаха Халеда ас-Сабаха президенту РФ Владимиру Путину, а также выразил надежду на визит Лаврова в Кувейт.
"Мой сегодняшний визит направлен на укрепление наших отношений, которые носят характер стратегического партнёрства", - добавил кувейтский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
26 октября, 15:39
 
В миреКувейтРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровМИД КувейтаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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