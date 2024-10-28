https://ria.ru/20241028/lavrov-1980478771.html
Лавров встретился с главой МИД Кувейта
Лавров встретился с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 28.10.2024
Лавров встретился с главой МИД Кувейта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:32
2024-10-28T12:32
2024-10-28T12:42
в мире
кувейт
россия
ближний восток
сергей лавров
мид кувейта
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980495003_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_227eebd5da0eedcdd419820821d8fd9f.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке. "Сегодня, конечно же, рассмотрим подробно состояние дел в двусторонних отношениях и наши подходы к региональным и международным делам, прежде всего на Ближнем Востоке, которые, по сути дела, у нас и наших арабских друзей совпадают", - сказал Лавров в начале переговоров. В свою очередь, глава МИД Кувейта передал приветствие от эмира Кувейта Машааля Аль Джабера Аль Ахмеда Ас Сабаха и наследного принца Сабаха Халеда ас-Сабаха президенту РФ Владимиру Путину, а также выразил надежду на визит Лаврова в Кувейт. "Мой сегодняшний визит направлен на укрепление наших отношений, которые носят характер стратегического партнёрства", - добавил кувейтский министр.
https://ria.ru/20241026/lavrov-1980262165.html
кувейт
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980495003_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_91381f3b1b538fd4861741fa059e0f5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кувейт, россия, ближний восток, сергей лавров, мид кувейта, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Кувейт, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, МИД Кувейта, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров встретился с главой МИД Кувейта
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке.
"Сегодня, конечно же, рассмотрим подробно состояние дел в двусторонних отношениях и наши подходы к региональным и международным делам, прежде всего на Ближнем Востоке, которые, по сути дела, у нас и наших арабских друзей совпадают", - сказал Лавров в начале переговоров.
В свою очередь, глава МИД Кувейта передал приветствие от эмира Кувейта Машааля Аль Джабера Аль Ахмеда Ас Сабаха и наследного принца Сабаха Халеда ас-Сабаха президенту РФ Владимиру Путину
, а также выразил надежду на визит Лаврова в Кувейт.
"Мой сегодняшний визит направлен на укрепление наших отношений, которые носят характер стратегического партнёрства", - добавил кувейтский министр.