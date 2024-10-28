https://ria.ru/20241028/lavrov-1980478771.html

Лавров встретился с главой МИД Кувейта

Лавров встретился с главой МИД Кувейта - РИА Новости, 28.10.2024

Лавров встретился с главой МИД Кувейта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:32

2024-10-28T12:32

2024-10-28T12:42

в мире

кувейт

россия

ближний восток

сергей лавров

мид кувейта

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кувейта Абдулла Аль-Яхья встретились в Москве для обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке. "Сегодня, конечно же, рассмотрим подробно состояние дел в двусторонних отношениях и наши подходы к региональным и международным делам, прежде всего на Ближнем Востоке, которые, по сути дела, у нас и наших арабских друзей совпадают", - сказал Лавров в начале переговоров. В свою очередь, глава МИД Кувейта передал приветствие от эмира Кувейта Машааля Аль Джабера Аль Ахмеда Ас Сабаха и наследного принца Сабаха Халеда ас-Сабаха президенту РФ Владимиру Путину, а также выразил надежду на визит Лаврова в Кувейт. "Мой сегодняшний визит направлен на укрепление наших отношений, которые носят характер стратегического партнёрства", - добавил кувейтский министр.

https://ria.ru/20241026/lavrov-1980262165.html

кувейт

россия

ближний восток

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в мире, кувейт, россия, ближний восток, сергей лавров, мид кувейта, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)