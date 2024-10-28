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Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану - РИА Новости, 28.10.2024
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09:30 28.10.2024 (обновлено: 09:52 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/ksir-1980439819.html
Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану
Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану - РИА Новости, 28.10.2024
Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану
Израильский удар по территории Ирана показывает отчаяние Тель-Авива, этот удар будет иметь "невообразимо горькие последствия" для Израиля, заявил командующий... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:30
2024-10-28T09:52
тель-авив
иран
хосейн салами
тегеран (город)
в мире
израиль
ливан
хезболла
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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Израильский удар по территории Ирана показывает отчаяние Тель-Авива, этот удар будет иметь "невообразимо горькие последствия" для Израиля, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами.В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих."Незаконные действия кровожадного израильского режима, не достигшие своих... целей благодаря готовности ПВО страны, показывают просчет и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами великого фронта исламского сопротивления, особенно в (секторе - ред.) Газа и Ливане, (и эти действия - ред.) воистину будут иметь невообразимо горькие последствия для (израильских - ред.) оккупантов", - приводит слова главы КСИР агентство Fars.Ранее агентство утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск 26 октября в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241028/smi-1980417387.html
https://ria.ru/20241027/iran-1980409949.html
https://ria.ru/20241027/izrail-1980398566.html
тель-авив
иран
тегеран (город)
израиль
ливан
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тель-авив, иран, хосейн салами, тегеран (город), в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Тель-Авив, Иран, Хосейн Салами, Тегеран (город), В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану

Глава КСИР: израильский удар по Ирану повлечет за собой горькие последствия

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Израильский удар по территории Ирана показывает отчаяние Тель-Авива, этот удар будет иметь "невообразимо горькие последствия" для Израиля, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами.
В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
СМИ Израиля: ЦАХАЛ уничтожила весь стратегический оборонный потенциал Ирана
01:11
"Незаконные действия кровожадного израильского режима, не достигшие своих... целей благодаря готовности ПВО страны, показывают просчет и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами великого фронта исламского сопротивления, особенно в (секторе - ред.) Газа и Ливане, (и эти действия - ред.) воистину будут иметь невообразимо горькие последствия для (израильских - ред.) оккупантов", - приводит слова главы КСИР агентство Fars.
Ранее агентство утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Глава МИД Ирана назвал время ответа на израильскую атаку
Вчера, 22:49
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск 26 октября в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Иран заплатит высокую цену за угрозы, заявил постпред Израиля в ООН
Вчера, 20:22
 
Тель-АвивИранХосейн СаламиТегеран (город)В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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