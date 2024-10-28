https://ria.ru/20241028/ksir-1980439819.html

Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану

Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану - РИА Новости, 28.10.2024

Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану

Израильский удар по территории Ирана показывает отчаяние Тель-Авива, этот удар будет иметь "невообразимо горькие последствия" для Израиля, заявил командующий... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:30

2024-10-28T09:30

2024-10-28T09:52

тель-авив

иран

хосейн салами

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израиль

ливан

хезболла

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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Израильский удар по территории Ирана показывает отчаяние Тель-Авива, этот удар будет иметь "невообразимо горькие последствия" для Израиля, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами.В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих."Незаконные действия кровожадного израильского режима, не достигшие своих... целей благодаря готовности ПВО страны, показывают просчет и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами великого фронта исламского сопротивления, особенно в (секторе - ред.) Газа и Ливане, (и эти действия - ред.) воистину будут иметь невообразимо горькие последствия для (израильских - ред.) оккупантов", - приводит слова главы КСИР агентство Fars.Ранее агентство утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск 26 октября в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241028/smi-1980417387.html

https://ria.ru/20241027/iran-1980409949.html

https://ria.ru/20241027/izrail-1980398566.html

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