Глава КСИР пригрозил Израилю горькими последствиями за удар по Ирану
Глава КСИР: израильский удар по Ирану повлечет за собой горькие последствия
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Израильский удар по территории Ирана показывает отчаяние Тель-Авива, этот удар будет иметь "невообразимо горькие последствия" для Израиля, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами.
В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
"Незаконные действия кровожадного израильского режима, не достигшие своих... целей благодаря готовности ПВО страны, показывают просчет и отчаяние этого режима на поле боя с бойцами великого фронта исламского сопротивления, особенно в (секторе - ред.) Газа и Ливане, (и эти действия - ред.) воистину будут иметь невообразимо горькие последствия для (израильских - ред.) оккупантов", - приводит слова главы КСИР агентство Fars.
Ранее агентство утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск 26 октября в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.