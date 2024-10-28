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Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте - РИА Новости, 28.10.2024
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02:17 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/kreditka-1980415222.html
Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте
Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте - РИА Новости, 28.10.2024
Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте
Как правильно пользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте, агентству “Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T02:17
2024-10-28T02:17
экономика
россия
ольга дайнеко
кредитные карты
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МОСКВА, 28 окт. – РИА Новости. Как правильно пользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте, агентству “Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Оформляя кредитную карту с "грейс-периодом", важно тщательно изучать все условия кредитного договора и уточнить перечень трат, включенных в покрытие льготного беспроцентного периода.В среднем грейс-период длится минимум 55 и до 180 дней. Когда он "привязан" к дате активации "кредитки", расчетный период — один месяц.Чем позже в расчетном периоде будут покупки по карте, тем меньше времени будет на беспроцентный возврат средств. Как отмечает Ольга Дайнеко, эти условия, подойдут для регулярных, но небольших расходов.Когда грейс-период "привязан" к дате расходной операции, отсчет начинается с даты покупки. Этот вариант подойдет для разовых покупок на более крупную сумму.При этом даже в действующий грейс-период надо ежемесячно вносить хотя бы минимальный платеж, как правило, 2—10 процента от задолженности. В противном случае на задолженность начисляются договорные проценты."Чтобы пользоваться грейс-периодом с пользой и не погашать задолженность с процентами, важно следить за сроками (в том числе, через банковские приложения), вносить минимальный платеж вовремя и не тянуть с возвратом кредитных средств до последнего", — подытожила Ольга Дайнеко.
https://ria.ru/20241022/kreditka-1979220582.html
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экономика, россия, ольга дайнеко, кредитные карты
Экономика, Россия, Ольга Дайнеко, кредитные карты
Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте

Эксперт Дайнеко посоветовала следить за сроками при пользовании кредитной картой

© iStock.com / Farknot_ArchitectДевушка держит кредитные карты
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© iStock.com / Farknot_Architect
Девушка держит кредитные карты . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт. – РИА Новости. Как правильно пользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте, агентству “Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Оформляя кредитную карту с "грейс-периодом", важно тщательно изучать все условия кредитного договора и уточнить перечень трат, включенных в покрытие льготного беспроцентного периода.
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В среднем грейс-период длится минимум 55 и до 180 дней. Когда он "привязан" к дате активации "кредитки", расчетный период — один месяц.
Чем позже в расчетном периоде будут покупки по карте, тем меньше времени будет на беспроцентный возврат средств. Как отмечает Ольга Дайнеко, эти условия, подойдут для регулярных, но небольших расходов.
Когда грейс-период "привязан" к дате расходной операции, отсчет начинается с даты покупки. Этот вариант подойдет для разовых покупок на более крупную сумму.
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При этом даже в действующий грейс-период надо ежемесячно вносить хотя бы минимальный платеж, как правило, 2—10 процента от задолженности. В противном случае на задолженность начисляются договорные проценты.
"Чтобы пользоваться грейс-периодом с пользой и не погашать задолженность с процентами, важно следить за сроками (в том числе, через банковские приложения), вносить минимальный платеж вовремя и не тянуть с возвратом кредитных средств до последнего", — подытожила Ольга Дайнеко.
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