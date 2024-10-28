https://ria.ru/20241028/kreditka-1980415222.html

Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте

Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте - РИА Новости, 28.10.2024

Эксперт рассказала, в чем риски грейс-периода по кредитной карте

Как правильно пользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте, агентству “Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T02:17

2024-10-28T02:17

2024-10-28T02:17

экономика

россия

ольга дайнеко

кредитные карты

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МОСКВА, 28 окт. – РИА Новости. Как правильно пользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода по кредитной карте, агентству “Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Оформляя кредитную карту с "грейс-периодом", важно тщательно изучать все условия кредитного договора и уточнить перечень трат, включенных в покрытие льготного беспроцентного периода.В среднем грейс-период длится минимум 55 и до 180 дней. Когда он "привязан" к дате активации "кредитки", расчетный период — один месяц.Чем позже в расчетном периоде будут покупки по карте, тем меньше времени будет на беспроцентный возврат средств. Как отмечает Ольга Дайнеко, эти условия, подойдут для регулярных, но небольших расходов.Когда грейс-период "привязан" к дате расходной операции, отсчет начинается с даты покупки. Этот вариант подойдет для разовых покупок на более крупную сумму.При этом даже в действующий грейс-период надо ежемесячно вносить хотя бы минимальный платеж, как правило, 2—10 процента от задолженности. В противном случае на задолженность начисляются договорные проценты."Чтобы пользоваться грейс-периодом с пользой и не погашать задолженность с процентами, важно следить за сроками (в том числе, через банковские приложения), вносить минимальный платеж вовремя и не тянуть с возвратом кредитных средств до последнего", — подытожила Ольга Дайнеко.

https://ria.ru/20241022/kreditka-1979220582.html

https://ria.ru/20241015/kreditka-1978057443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, ольга дайнеко, кредитные карты