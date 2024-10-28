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Сбежавшего со страусиной фермы в Коми эму нашли, но не могут поймать - РИА Новости, 28.10.2024
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19:55 28.10.2024 (обновлено: 20:03 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/komi-1980578584.html
Сбежавшего со страусиной фермы в Коми эму нашли, но не могут поймать
Сбежавшего со страусиной фермы в Коми эму нашли, но не могут поймать - РИА Новости, 28.10.2024
Сбежавшего со страусиной фермы в Коми эму нашли, но не могут поймать
Австралийского эму, который накануне сбежал со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми, ловят в лесу второй день, хотя птица находится примерно... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:55
2024-10-28T20:03
сыктывдинский район
происшествия
россия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Австралийского эму, который накануне сбежал со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми, ловят в лесу второй день, хотя птица находится примерно в километре от "дома", рассказал РИА Новости владелец фермы Михаил Напалков. Как пояснил Напалков, страус сбежал в воскресенье, перебравшись через ограду. Возможно, его испугало соперничество с другим самцом из-за самки, предположил владелец фермы, добавив, что птица находится в состоянии "созревания"."Мы его нашли... в лесу примерно в километре от фермы, просто физически не можем поймать. Пытались загнать в сеть, но он неглупый – убегает в другую сторону", – сказал собеседник агентства. По его словам, поимка страуса, рост которого составляет около двух метров, достаточно травмоопасна для человека. Так, беглец смог увернуться от сачка и пнуть ногой одного из ловцов. Сейчас сотрудники фермы думают о привлечении специалистов, располагающих мощными ветеринарными ружьями, которые стреляют шприцами с транквилизаторами. Как отметил Напалков, обычное ветеринарное ружье не справляется с этой задачей, поскольку шприцы застревают в оперении птицы. Эму – птица семейства казуарообразных, ее вес достигает 55 килограммов, а рост – около 2 метров. Эму способен развивать скорость до 50 километров в час, а длина его ног позволяет делать шаги до 2,75 метра.
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сыктывдинский район
россия
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сыктывдинский район, происшествия, россия, республика коми
Сыктывдинский район, Происшествия, Россия, Республика Коми
Сбежавшего со страусиной фермы в Коми эму нашли, но не могут поймать

Австралийского эму, сбежавшего со страусиной фермы в Коми, ловят второй день

© СТРАУС ВАСЯ || Страусиная ферма/ВКонтактеАвстралийский эму, сбежавший со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми
Австралийский эму, сбежавший со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© СТРАУС ВАСЯ || Страусиная ферма/ВКонтакте
Австралийский эму, сбежавший со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Австралийского эму, который накануне сбежал со страусиной фермы в Сыктывдинском районе республики Коми, ловят в лесу второй день, хотя птица находится примерно в километре от "дома", рассказал РИА Новости владелец фермы Михаил Напалков.
Как пояснил Напалков, страус сбежал в воскресенье, перебравшись через ограду. Возможно, его испугало соперничество с другим самцом из-за самки, предположил владелец фермы, добавив, что птица находится в состоянии "созревания".
"Мы его нашли... в лесу примерно в километре от фермы, просто физически не можем поймать. Пытались загнать в сеть, но он неглупый – убегает в другую сторону", – сказал собеседник агентства.
По его словам, поимка страуса, рост которого составляет около двух метров, достаточно травмоопасна для человека. Так, беглец смог увернуться от сачка и пнуть ногой одного из ловцов.
Сейчас сотрудники фермы думают о привлечении специалистов, располагающих мощными ветеринарными ружьями, которые стреляют шприцами с транквилизаторами. Как отметил Напалков, обычное ветеринарное ружье не справляется с этой задачей, поскольку шприцы застревают в оперении птицы.
Эму – птица семейства казуарообразных, ее вес достигает 55 килограммов, а рост – около 2 метров. Эму способен развивать скорость до 50 километров в час, а длина его ног позволяет делать шаги до 2,75 метра.
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