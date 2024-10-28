https://ria.ru/20241028/khamas-1980584801.html

ХАМАС требует от Израиля постоянного прекращения огня

ХАМАС требует от Израиля постоянного прекращения огня - РИА Новости, 28.10.2024

ХАМАС требует от Израиля постоянного прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС придерживается прежней позиции в отношении любых переговоров о перемирии в секторе Газа, требуя от Израиля постоянного прекращения... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:23

2024-10-28T20:23

2024-10-28T20:23

в мире

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абдель фаттах ас-сиси

хамас

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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС придерживается прежней позиции в отношении любых переговоров о перемирии в секторе Газа, требуя от Израиля постоянного прекращения огня и вывода войск, заявил РИА Новости в понедельник советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Аль-Нуну. "Позиция ХАМАС по переговорам ясна... Движение открыто для предложений посредников и ценит все уже предпринятые усилия... Но мы с самого начала объявили о четырех "ключах" к достижению любого соглашения, которое может привести к прекращению этой войны. Они предусматривают постоянное прекращение огня и полный вывод войск из сектора Газа, предоставление помощи и обеспечение беспрепятственного доступа к ней, а также усилия по восстановлению... и, наконец, обмен пленных на заложников", - прокомментировал он возможный ответ ХАМАС на предложения посредников по итогам нового раунда переговоров в Катаре. Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в Дохе продолжаются и продлятся как минимум до завтрашнего дня. В воскресенье глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправился в столицу Катара для обсуждения с начальником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани возможных вариантов сделки по сектору Газа. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа несколько месяцев были в тупике. Правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, многие израильские политики заговорили о появлении "окна возможностей" для освобождения заложников.

https://ria.ru/20241024/gaza-1979929723.html

https://ria.ru/20241024/hamas-1979724863.html

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в мире, катар, доха, египет, биньямин нетаньяху, уильям бернс, абдель фаттах ас-сиси, хамас, моссад, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году