ХАМАС требует от Израиля постоянного прекращения огня
Глава политбюро ХАМАС Аль-Нуну: движение требует от Израиля вывода войск
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС придерживается прежней позиции в отношении любых переговоров о перемирии в секторе Газа, требуя от Израиля постоянного прекращения огня и вывода войск, заявил РИА Новости в понедельник советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Аль-Нуну.
"Позиция ХАМАС по переговорам ясна... Движение открыто для предложений посредников и ценит все уже предпринятые усилия... Но мы с самого начала объявили о четырех "ключах" к достижению любого соглашения, которое может привести к прекращению этой войны. Они предусматривают постоянное прекращение огня и полный вывод войск из сектора Газа, предоставление помощи и обеспечение беспрепятственного доступа к ней, а также усилия по восстановлению... и, наконец, обмен пленных на заложников", - прокомментировал он возможный ответ ХАМАС на предложения посредников по итогам нового раунда переговоров в Катаре.
Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в Дохе продолжаются и продлятся как минимум до завтрашнего дня.
В воскресенье глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа отправился в столицу Катара для обсуждения с начальником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани возможных вариантов сделки по сектору Газа.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных.
Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа несколько месяцев были в тупике. Правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, многие израильские политики заговорили о появлении "окна возможностей" для освобождения заложников.
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