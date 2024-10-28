В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей
В Новотроицке приостановили работу кафе DiNa Pizza после отравления посетителей
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 28 окт – РИА Новости. Работа кафе DiNa Pizza в оренбургском городе Новотроицке приостановлена после отравления посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом – сальмонеллёз, которые в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания.
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"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию, изготовленную на производстве кафе DiNa Pizza, юго-восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно организовано и проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания, расположенного по адресу г. Новотроицк, ул. Пушкина, 56", - сообщает управление.
В ведомстве отметили, что пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка и в амбулаторных условиях.
"Юго-восточным территориальным отделом управления организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала кафе DiNa Pizza" Работа предприятия общественного питания приостановлена с 24 октября, сотрудники отстранены от работы. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе DiNa Pizza, материалы переданы для рассмотрения в Новотроицкий городской суд", - говорится в сообщении.