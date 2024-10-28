Рейтинг@Mail.ru
В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/kafe-1980439909.html
В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей
В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей - РИА Новости, 28.10.2024
В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей
Работа кафе DiNa Pizza в оренбургском городе Новотроицке приостановлена после отравления посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:32
2024-10-28T09:32
происшествия
новотроицк
оренбургская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
УФА, 28 окт – РИА Новости. Работа кафе DiNa Pizza в оренбургском городе Новотроицке приостановлена после отравления посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом – сальмонеллёз, которые в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания. "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию, изготовленную на производстве кафе DiNa Pizza, юго-восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно организовано и проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания, расположенного по адресу г. Новотроицк, ул. Пушкина, 56", - сообщает управление. В ведомстве отметили, что пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка и в амбулаторных условиях. "Юго-восточным территориальным отделом управления организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала кафе DiNa Pizza" Работа предприятия общественного питания приостановлена с 24 октября, сотрудники отстранены от работы. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе DiNa Pizza, материалы переданы для рассмотрения в Новотроицкий городской суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html
https://ria.ru/20241015/zefir-1978150796.html
новотроицк
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новотроицк, оренбургская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новотроицк, Оренбургская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей

В Новотроицке приостановили работу кафе DiNa Pizza после отравления посетителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 28 окт – РИА Новости. Работа кафе DiNa Pizza в оренбургском городе Новотроицке приостановлена после отравления посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом – сальмонеллёз, которые в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем
19 октября, 17:49
"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию, изготовленную на производстве кафе DiNa Pizza, юго-восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно организовано и проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания, расположенного по адресу г. Новотроицк, ул. Пушкина, 56", - сообщает управление.
В ведомстве отметили, что пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка и в амбулаторных условиях.
"Юго-восточным территориальным отделом управления организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала кафе DiNa Pizza" Работа предприятия общественного питания приостановлена с 24 октября, сотрудники отстранены от работы. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе DiNa Pizza, материалы переданы для рассмотрения в Новотроицкий городской суд", - говорится в сообщении.
Сотрудник несет зефир - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Производитель зефира "Жизель" прокомментировал публикации об отравлениях
15 октября, 15:09
 
ПроисшествияНовотроицкОренбургская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала