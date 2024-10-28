https://ria.ru/20241028/kafe-1980439909.html

В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей

В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей - РИА Новости, 28.10.2024

В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления посетителей

Работа кафе DiNa Pizza в оренбургском городе Новотроицке приостановлена после отравления посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:32

2024-10-28T09:32

2024-10-28T09:32

происшествия

новотроицк

оренбургская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 28 окт – РИА Новости. Работа кафе DiNa Pizza в оренбургском городе Новотроицке приостановлена после отравления посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом – сальмонеллёз, которые в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания. "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию, изготовленную на производстве кафе DiNa Pizza, юго-восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно организовано и проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания, расположенного по адресу г. Новотроицк, ул. Пушкина, 56", - сообщает управление. В ведомстве отметили, что пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка и в амбулаторных условиях. "Юго-восточным территориальным отделом управления организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала кафе DiNa Pizza" Работа предприятия общественного питания приостановлена с 24 октября, сотрудники отстранены от работы. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе DiNa Pizza, материалы переданы для рассмотрения в Новотроицкий городской суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html

https://ria.ru/20241015/zefir-1978150796.html

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новотроицк, оренбургская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)