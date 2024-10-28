https://ria.ru/20241028/iran-1980479259.html

Иран заявил о праве ответить на израильский удар

Иран заявил о праве ответить на израильский удар - РИА Новости, 28.10.2024

Иран заявил о праве ответить на израильский удар

Иран реализует свое право ответа на израильский удар по его территории, решение о способе и обстоятельствах ответа примет компетентное руководство вооруженных... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:33

2024-10-28T12:33

2024-10-28T12:33

в мире

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Иран реализует свое право ответа на израильский удар по его территории, решение о способе и обстоятельствах ответа примет компетентное руководство вооруженных сил, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих. "Всем понятно, что Исламская Республика Иран не уклонится от (реализации - ред.) своего права ответить на агрессию израильского режима... Мы решительно и серьезно (настроены - ред.) насчет своего ответа, (который будет осуществлен - ред.) подходящим способом и в обстоятельствах, решение по которым примем мы сами и компетентное руководство наших вооруженных сил ", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.

https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024