https://ria.ru/20241028/iran-1980479259.html
Иран заявил о праве ответить на израильский удар
Иран заявил о праве ответить на израильский удар - РИА Новости, 28.10.2024
Иран заявил о праве ответить на израильский удар
Иран реализует свое право ответа на израильский удар по его территории, решение о способе и обстоятельствах ответа примет компетентное руководство вооруженных... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:33
2024-10-28T12:33
2024-10-28T12:33
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ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Иран реализует свое право ответа на израильский удар по его территории, решение о способе и обстоятельствах ответа примет компетентное руководство вооруженных сил, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих. "Всем понятно, что Исламская Республика Иран не уклонится от (реализации - ред.) своего права ответить на агрессию израильского режима... Мы решительно и серьезно (настроены - ред.) насчет своего ответа, (который будет осуществлен - ред.) подходящим способом и в обстоятельствах, решение по которым примем мы сами и компетентное руководство наших вооруженных сил ", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
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в мире, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран заявил о праве ответить на израильский удар
МИД Ирана: Иран реализует право ответить на израильский удар
ТЕГЕРАН, 28 окт – РИА Новости. Иран реализует свое право ответа на израильский удар по его территории, решение о способе и обстоятельствах ответа примет компетентное руководство вооруженных сил, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.
"Всем понятно, что Исламская Республика Иран не уклонится от (реализации - ред.) своего права ответить на агрессию израильского режима... Мы решительно и серьезно (настроены - ред.) насчет своего ответа, (который будет осуществлен - ред.) подходящим способом и в обстоятельствах, решение по которым примем мы сами и компетентное руководство наших вооруженных сил ", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.