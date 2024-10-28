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Ирак направил в ООН жалобу на нарушение ЦАХАЛ его воздушного пространства
Ирак направил в ООН жалобу на нарушение ЦАХАЛ его воздушного пространства - РИА Новости, 28.10.2024
Ирак направил в ООН жалобу на нарушение ЦАХАЛ его воздушного пространства
ИРАК НАПРАВИЛ ЖАЛОБУ В ООН НА НАРУШЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКИМИ САМОЛЁТАМИ ЕГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РИА Новости, 28.10.2024
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ИРАК НАПРАВИЛ ЖАЛОБУ В ООН НА НАРУШЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКИМИ САМОЛЁТАМИ ЕГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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