https://ria.ru/20241028/ingushetija-1980525463.html

В Ингушетии задержали мужчину, находившегося в международном розыске

В Ингушетии задержали мужчину, находившегося в международном розыске - РИА Новости, 28.10.2024

В Ингушетии задержали мужчину, находившегося в международном розыске

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, который несколько месяцев находился в международном розыске за пособничество... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

происшествия

республика ингушетия

малгобекский район

россия

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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, который несколько месяцев находился в международном розыске за пособничество боевикам, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия в результате проведенных совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Ингушетия мероприятий установили местонахождение и задержали местного жителя 1997 года рождения, находившегося в международном розыске с февраля 2024 года за пособничество в совершении особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении. Задержанному, по данным министерства, инкриминируется активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, члены которого в марте и апреле 2023 года совершили в Ингушетии три нападения на сотрудников органов внутренних дел. Одно из преступлений произошло в ночь на 6 апреля на территории Малгобекского района. "В настоящее время злоумышленник передан следственным органам, которые ранее возбудили в отношении него уголовные дела по части 5 статьи 33, части 2 статьи 205.5 и части 5 статьи 33, части 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отмечает МВД. В апреле 2023 года в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20241017/rozysk-1978604877.html

https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953223135.html

республика ингушетия

малгобекский район

россия

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происшествия, республика ингушетия, малгобекский район, россия