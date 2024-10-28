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Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке - РИА Новости, 28.10.2024
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23:26 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке - РИА Новости, 28.10.2024
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:26
2024-10-28T23:26
орловская область
андрей клычков
политика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост. В понедельник Клычков в ходе вечернего прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ответил на вопрос местной жительницы, уходит ли он с поста губернатора. "Боюсь всех расстроить, тех, кто об этом пишет. Никуда я не собираюсь. Знаете, уже восьмой год подряд меня куда-то отправляют. Я еще помню с молодости, знаете, есть такая закономерность: чем чаще куда-то отправляют, тем дольше никто никуда не уходит", - сказал Клычков.
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html
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орловская область, андрей клычков, политика
Орловская область, Андрей Клычков, Политика
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке

Орловский губернатор Клычков заявил, что не собирается покидать свой пост

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост.
«
В понедельник Клычков в ходе вечернего прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ответил на вопрос местной жительницы, уходит ли он с поста губернатора.
"Боюсь всех расстроить, тех, кто об этом пишет. Никуда я не собираюсь. Знаете, уже восьмой год подряд меня куда-то отправляют. Я еще помню с молодости, знаете, есть такая закономерность: чем чаще куда-то отправляют, тем дольше никто никуда не уходит", - сказал Клычков.
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Орловская областьАндрей КлычковПолитика
 
 
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