https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html

Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке

Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке - РИА Новости, 28.10.2024

Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T23:26

2024-10-28T23:26

2024-10-28T23:26

орловская область

андрей клычков

политика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост. В понедельник Клычков в ходе вечернего прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ответил на вопрос местной жительницы, уходит ли он с поста губернатора. "Боюсь всех расстроить, тех, кто об этом пишет. Никуда я не собираюсь. Знаете, уже восьмой год подряд меня куда-то отправляют. Я еще помню с молодости, знаете, есть такая закономерность: чем чаще куда-то отправляют, тем дольше никто никуда не уходит", - сказал Клычков.

https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html

орловская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

орловская область, андрей клычков, политика