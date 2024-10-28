https://ria.ru/20241028/gubernator-1980603062.html
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке - РИА Новости, 28.10.2024
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T23:26
2024-10-28T23:26
2024-10-28T23:26
орловская область
андрей клычков
политика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира сообщил, что не собирается покидать свой пост. В понедельник Клычков в ходе вечернего прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ответил на вопрос местной жительницы, уходит ли он с поста губернатора. "Боюсь всех расстроить, тех, кто об этом пишет. Никуда я не собираюсь. Знаете, уже восьмой год подряд меня куда-то отправляют. Я еще помню с молодости, знаете, есть такая закономерность: чем чаще куда-то отправляют, тем дольше никто никуда не уходит", - сказал Клычков.
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, политика
Орловская область, Андрей Клычков, Политика
Орловский губернатор ответил на вопрос о своей отставке
Орловский губернатор Клычков заявил, что не собирается покидать свой пост