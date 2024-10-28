https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева - РИА Новости, 28.10.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева
Кадровые вопросы - прерогатива президента, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его команда на сегодняшний день активно погружены в существующую... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:23
2024-10-28T11:23
2024-10-28T11:27
политика
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Кадровые вопросы - прерогатива президента, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его команда на сегодняшний день активно погружены в существующую повестку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова, комментируя информацию в СМИ о его возможном скором уходе с поста. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что свои посты вскоре могут покинуть главы двух регионов. Среди них губернатор Ростовской области Голубев. "Кадровые вопросы - прерогатива президента. На сегодняшний день Василий Юрьевич и вся команда активно погружены в существующую повестку: определяются параметры бюджета региона на трехлетку, формируются региональные проекты новых нацпроектов, в том числе по развитию опорных населенных пунктов", - сказала Четвертакова. Кроме того, по ее словам, конец года - это, как водится, напряженный период завершения финансового года, на особом контроле - выполнение всех годовых задач и проектов.
https://ria.ru/20241025/kapremont-1979996044.html
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ростовская область, василий голубев
Политика, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева
Ростовские власти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Голубева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Кадровые вопросы - прерогатива президента, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его команда на сегодняшний день активно погружены в существующую повестку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова, комментируя информацию в СМИ о его возможном скором уходе с поста.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что свои посты вскоре могут покинуть главы двух регионов. Среди них губернатор Ростовской области
Голубев.
"Кадровые вопросы - прерогатива президента. На сегодняшний день Василий Юрьевич и вся команда активно погружены в существующую повестку: определяются параметры бюджета региона на трехлетку, формируются региональные проекты новых нацпроектов, в том числе по развитию опорных населенных пунктов", - сказала Четвертакова.
Кроме того, по ее словам, конец года - это, как водится, напряженный период завершения финансового года, на особом контроле - выполнение всех годовых задач и проектов.