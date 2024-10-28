Рейтинг@Mail.ru
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 28.10.2024 (обновлено: 11:27 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева - РИА Новости, 28.10.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева
Кадровые вопросы - прерогатива президента, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его команда на сегодняшний день активно погружены в существующую... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:23
2024-10-28T11:27
политика
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900019252_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_34babdd492eee94367e755119b3225db.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Кадровые вопросы - прерогатива президента, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его команда на сегодняшний день активно погружены в существующую повестку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова, комментируя информацию в СМИ о его возможном скором уходе с поста. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что свои посты вскоре могут покинуть главы двух регионов. Среди них губернатор Ростовской области Голубев. "Кадровые вопросы - прерогатива президента. На сегодняшний день Василий Юрьевич и вся команда активно погружены в существующую повестку: определяются параметры бюджета региона на трехлетку, формируются региональные проекты новых нацпроектов, в том числе по развитию опорных населенных пунктов", - сказала Четвертакова. Кроме того, по ее словам, конец года - это, как водится, напряженный период завершения финансового года, на особом контроле - выполнение всех годовых задач и проектов.
https://ria.ru/20241025/kapremont-1979996044.html
https://ria.ru/20230624/golubev-1880234396.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900019252_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f59671644eb59e34646c0503fec8300a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ростовская область, василий голубев
Политика, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева

Ростовские власти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Голубева

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Кадровые вопросы - прерогатива президента, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его команда на сегодняшний день активно погружены в существующую повестку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова, комментируя информацию в СМИ о его возможном скором уходе с поста.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что свои посты вскоре могут покинуть главы двух регионов. Среди них губернатор Ростовской области Голубев.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Ростовской области до конца 2024 года завершат капремонт еще 20 школ
25 октября, 11:22
"Кадровые вопросы - прерогатива президента. На сегодняшний день Василий Юрьевич и вся команда активно погружены в существующую повестку: определяются параметры бюджета региона на трехлетку, формируются региональные проекты новых нацпроектов, в том числе по развитию опорных населенных пунктов", - сказала Четвертакова.
Кроме того, по ее словам, конец года - это, как водится, напряженный период завершения финансового года, на особом контроле - выполнение всех годовых задач и проектов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону
24 июня 2023, 19:15
 
ПолитикаРостовская областьВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала