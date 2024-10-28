https://ria.ru/20241028/gruziya-1980577648.html

Запад пытается раскачать ситуацию в Грузии, заявил источник

Запад пытается раскачать ситуацию в Грузии, заявил источник - РИА Новости, 28.10.2024

Запад пытается раскачать ситуацию в Грузии, заявил источник

Осведомленные официальные источники в регионе сообщили РИА Новости о попытках Запада раскачать ситуацию в Грузии: в страну прибывают снайперы, подготовленные на РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:41

2024-10-28T19:41

2024-10-28T20:51

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обсе

выборы в молдавии — 2024

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Осведомленные официальные источники в регионе сообщили РИА Новости о попытках Запада раскачать ситуацию в Грузии: в страну прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций."Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную "цветную революцию" не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста", - сообщили они.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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Люди с шевронами у здания парламента в Тбилиси Люди в военной форме с шевронами Грузии и Украины у здания парламента в Тбилиси 2024-10-28T19:41 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, в мире, украина, россия, обсе, выборы в молдавии — 2024, саломе зурабишвили